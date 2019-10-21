Когда отмечают День матери в 2019 году

День матери в 2019 году
День матери в России празднуют с 1998 года. В праздник принято дарить матерям символические подарки, собираться семьей.
В некоторых городах во время праздника проводят поздравительные акции. Ко Дню матери в детских садах и школах проходят праздничные концерты, а детей учат делать подарки для мам и бабушек. В некоторых российских регионах для матерей учреждены медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.
Считается, что главный символ Дня матери — плюшевый мишка с незабудкой в лапе, пишет «КП». Поэтому можно подарить открытку с таким изображением, цветы или сказать слова благодарности мамам и бабушкам.