Когда первое лунное затмение 2020 и к чему нужно быть готовыми

Первое лунное затмение 2020 жители России смогут увидеть уже ночью с 10 на 11 января. Оно будет «полутеневым»: это значит, что Луна покроется только полутенью Земли, и видимость затмения будет сильно зависеть от погодных условий. Подробнее о лунном затмении 2020 — в материале altapress.ru.