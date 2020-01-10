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Жизнь

Когда первое лунное затмение 2020 и к чему нужно быть готовыми

Первое лунное затмение 2020 жители России смогут увидеть уже ночью с 10 на 11 января. Оно будет «полутеневым»: это значит, что Луна покроется только полутенью Земли, и видимость затмения будет сильно зависеть от погодных условий. Подробнее о лунном затмении 2020 — в материале altapress.ru.

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

Лунное затмение 2020

Затмение начнется 10 января в 20:08 по московскому времени.

Центр наступит в 22:10 по мск, а конец — 11 января в 00:12 по мск.

В момент наибольшего погружения — 22:10 по московскому времени — свечение южных областей Луны будет ослаблено, южный (нижний) край диска Луны станет темным. Это можно будет заметить невооруженным глазом при ясной, безоблачной погоде, уточнили в Московском планетарии.

Еще сильнее данный эффект потемнения южной части лунного диска проявится на фотографиях.

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

Астрологи считают лунное затмение особым периодом в жизни людей. Они не рекомендуют в это время начинать новые дела, планировать важные проекты и путешествия. Более того: во время затмения не рекомендуют даже долго находиться на улице.

Отметим, что современная наука считает астрологию лженаучным учением и суеверием.

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