Когда первое лунное затмение 2020 и к чему нужно быть готовыми

Лунное затмение 2020
Затмение начнется 10 января в 20:08 по московскому времени.
Центр наступит в 22:10 по мск, а конец — 11 января в 00:12 по мск.
В момент наибольшего погружения — 22:10 по московскому времени — свечение южных областей Луны будет ослаблено, южный (нижний) край диска Луны станет темным. Это можно будет заметить невооруженным глазом при ясной, безоблачной погоде, уточнили в Московском планетарии.
Еще сильнее данный эффект потемнения южной части лунного диска проявится на фотографиях.
Астрологи считают лунное затмение особым периодом в жизни людей. Они не рекомендуют в это время начинать новые дела, планировать важные проекты и путешествия. Более того: во время затмения не рекомендуют даже долго находиться на улице.
Отметим, что современная наука считает астрологию лженаучным учением и суеверием.