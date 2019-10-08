Когда Покровская суббота в 2019 году и что нужно сделать в этот день

В 2019 Покровская родительская суббота — 12 октября. Это последняя суббота перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В нескольких регионах России в этот день приятно поминать усопших. Рассказываем, что нужно делать и когда следующие родительские субботы в 2019 году.

Покровская суббота 2019

Покровскую родительскую субботу изначально установили в память о воинах, погибших при взятии Казани в 1552 году. Впоследствии в этот день христиане стали поминать не только воинов, но и всех усопших, сообщает kamensk-eparhiya.ru.

По информации wikipedia.org, в Русской православной церкви традиция поминать усопших в Покровскую субботу распространена на территориях епархий в Поволжье, Прикамье, Урале и Сибири.

Церковь. Религия. Кадило СС0

Что нужно делать в родительскую субботу?

Родительская суббота — день особого поминовения усопших. В этот день необходимо усердно молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых. У православных принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных, сообщает foma.ru.

На кладбищах и в храмах в родительскую субботу служат панихиды.

В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы.

Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитве, пишет pravoslavie.ru. Если не получается сходить в церковь, то умерших стоит помянуть в домашней молитве.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

Родительские субботы в 2019 году