Православные христиане будут отмечать Богоявление, или Крещение, 19 января. Это пятница.

Праздник непереходящий. Это значит, что его дата не меняется от года в год. Этот важный праздник встает в ряд с Пасхой, Рождеством и Вербным воскресеньем и другими.

В день Крещения Господня заканчиваются рождественские святки — двенадцать праздничных дней после Рождества Христова.

В этот день верующие окунаются в воду. На территории России она чаще всего замерзает, поэтому делают прорубь в виде креста, куда входят православные.

Врачи год от года предупреждают: окунание в прорубь безопасно только для здоровых людей. Делать это нужно только после консультации со специалистом. Прорубь должна быть в специальном месте.

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