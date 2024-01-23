Когда придет тепло, подскажет Григорий-летоуказатель. Приметы и традиции 23 января

Традиции Григория-летоуказателя

Под конец января случалась самая первая капель на морозе. В этот день наши предки ходили на Красную горку загадывать желание - они привязывали кусок ткани к колышку и озвучивали мечту вслух.

Крестьяне выходили на поля снег задерживать. Делали это для того, чтобы в будущем земля стала плодороднее, а урожай - обильнее. Потому и говорили: «Задержи снег на полях зимой, будешь с хлебом осенью».

Особое внимание 23 января уделяли еде. Когда нарезали хлеб, то клали сыпавшиеся крошки в рот - так улучшали здоровье. Верили, что тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть. Также, чтобы быть счастливым и здоровым на протяжении всего года, нужно приготовить мясные блюда.

Мясной рулет. freepik.com/timolina

Что нельзя делать 23 января

Не стоит выносить из дома мусор и золу - вместе с ними можно вынести удачу из дома;

Нельзя грустить и жаловаться на судьбу - иначе так весь год пройдет;

Запрещено поднимать упавшую ложку - а то в гости придет неприятный человек;

Не рекомендуется помогать мыть посуду в гостях - можно внести разлад в чужой дом;

Нельзя хвалиться достижениями.

Девушка. Улыбка. СС0

Приметы Григория-летоуказателя

Если иней на скирдах и стогах, то лето будет дождливым и холодным;

Если на улице ясная погода, то лето будет жарким;

Иней на столбах – к плохой рыбалке и неурожаю.

Деревья в инее – небо синим будет.

Безоблачное и ясное небо – к ранней весне.

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