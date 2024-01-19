Приметы и традиции Крещения Господне: что можно и нельзя делать 19 января

Традиции Крещения
Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. С утра люди ходили в церковь на утреннюю божественную литургию. Затем участвовали к крестном ходе до реки и получали святую воду.
Завершалось шествие крестного хода купанием в проруби - по поверьям, это помогает очиститься от грехов и излечиться от болезней. К реке также пригоняли скот, который священники окропляли водой, освященной в реке.
После купания освещали дома и хозяйственные постройки святой водой - чтобы выгнать из него всю нечисть.
После Крещения начинался мясоед – пора свадеб. Поэтому будущих жен начинали выбирать уже на Крещение.
Что нельзя делать 19 января
- Нельзя желать другому человеку зла и кого-либо осуждать - иначе все вернется к вам обратно.
- Не стоит давать в долг - вместе с деньгами можно отдать удачу.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать.
- Не советуют шить, вязать и заниматься другими рукоделиями.
- Нельзя выносить мусор и в целом что-либо из дома.
Приметы Крещения
- Если на Крещение метель, то и в конце апреля пойдет сильный снег.
- Ясный день – к неурожаю.
- В полдень синие облака – к урожаю.
- Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.
- Полный месяц – к полноводию весной.
Самое важное - в нашем Telegram-канале