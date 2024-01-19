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Приметы и традиции Крещения Господне: что можно и нельзя делать 19 января

19 января отмечают один из главных православных праздник — Крещение Господне или Богоявление. В этот день православный народ вспоминает Крещение Иисуса Христа от Иоанна Крестителя в Иордане.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Традиции Крещения

Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. С утра люди ходили в церковь на утреннюю божественную литургию. Затем участвовали к крестном ходе до реки и получали святую воду.

Завершалось шествие крестного хода купанием в проруби - по поверьям, это помогает очиститься от грехов и излечиться от болезней. К реке также пригоняли скот, который священники окропляли водой, освященной в реке.

После купания освещали дома и хозяйственные постройки святой водой - чтобы выгнать из него всю нечисть.

После Крещения начинался мясоед – пора свадеб. Поэтому будущих жен начинали выбирать уже на Крещение.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Что нельзя делать 19 января

  • Нельзя желать другому человеку зла и кого-либо осуждать - иначе все вернется к вам обратно.
  • Не стоит давать в долг - вместе с деньгами можно отдать удачу.
  • Не рекомендуется стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать.
  • Не советуют шить, вязать и заниматься другими рукоделиями.
  • Нельзя выносить мусор и в целом что-либо из дома.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Приметы Крещения

  • Если на Крещение метель, то и в конце апреля пойдет сильный снег.
  • Ясный день – к неурожаю.
  • В полдень синие облака – к урожаю.
  • Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.
  • Полный месяц – к полноводию весной.

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