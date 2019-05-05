Когда Рамадан 2019 и что нельзя делать в пост

Рамадан в 2019 году
В 2019 году Рамадан начнется после захода солнца вечером 5 мая и завершится 3 июня. Соответственно, первый день пост — 6 мая, сообщает umma.ru.
Даты священного месяца каждый год меняются. Рамадан — девятый месяц лунного исламского календаря. Лунный год короче, чем солнечный, с каждым годом он наступает раньше на 10−11 суток.
В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время: это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.
Что нельзя делать в Рамадан?
- Во время Рамадана от рассвета и до заката мусульмане полностью отказываются от еды и питья.
- В Рамадан с рассвета до заката нельзя курить и заниматься сексом
- Нельзя принимать лекарства (кроме как с помощью уколов). Во время Рамадана можно не поститься кормящим и беременным женщинам, больным и престарелым людям, здоровью которых повредит пост, путешественникам и несовершеннолетним детям. Освобожденным от поста по временным обстоятельствам необходимо выдержать эти дни в другие месяцы до следующего Рамадана, сообщает Медуза.
Что нужно делать в Рамадан?
В Рамадан верующим необходимо читать Коран, уделять время благочестивым размышлениям и благотворительности. К пяти намазам (молитвам) в день добавляется еще один.
Если нельзя выдержать положенное время поста, то полагается накормить нуждающегося, и лучше — из расчета примерных затрат на собственное питание за день.