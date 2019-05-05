Когда Рамадан 2019 и что нельзя делать в пост

В 2019 году Рамадан начинается 5 мая вечером. Это священный для мусульман месяц, посвященный посту и духовному воздержанию. Рассказываем, сколько длится пост и что нельзя делать в Рамадан.

Рамадан в 2019 году

В 2019 году Рамадан начнется после захода солнца вечером 5 мая и завершится 3 июня. Соответственно, первый день пост — 6 мая, сообщает umma.ru.

Даты священного месяца каждый год меняются. Рамадан — девятый месяц лунного исламского календаря. Лунный год короче, чем солнечный, с каждым годом он наступает раньше на 10−11 суток.

В разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время: это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.

Мечеть СС0

Что нельзя делать в Рамадан?

Во время Рамадана от рассвета и до заката мусульмане полностью отказываются от еды и питья.

мусульмане полностью отказываются от еды и питья. В Рамадан с рассвета до заката нельзя курить и заниматься сексом

Нельзя принимать лекарства ( кроме как с помощью уколов). Во время Рамадана можно не поститься кормящим и беременным женщинам , больным и престарелым людям , здоровью которых повредит пост , путешественникам и несовершеннолетним детям. Освобожденным от поста по временным обстоятельствам необходимо выдержать эти дни в другие месяцы до следующего Рамадана , сообщает Медуза.

Что нужно делать в Рамадан?

В Рамадан верующим необходимо читать Коран, уделять время благочестивым размышлениям и благотворительности. К пяти намазам (молитвам) в день добавляется еще один.

Если нельзя выдержать положенное время поста, то полагается накормить нуждающегося, и лучше — из расчета примерных затрат на собственное питание за день.