Когда ребенка необходимо вести к логопеду, рассказал барнаульский эксперт

Мастер звука и слова
Сейчас профессия логопеда ни у кого не вызывает вопросов. Ольга Селиверстова отмечает, что в настоящее время к специалистам стали обращаться гораздо чаще. Практически в каждой детской поликлинике есть свой логопед. Всего в Алтайском крае работает 63 специалиста в детских и взрослых больницах, психиатрических диспансерах, психиатрических больницах и санаториях.
Логопед – это врач, который занимается диагностированием, профилактикой и исправлением дефектов речи, причем не только у детей, но и у взрослых. Он использует специальные методики работы, которые включают тренировки и программы для восстановления произношения как отдельных звуков, так и целых предложений.
Такая популярность связана с тем, что родители стали более осведомленными в вопросе нарушений речи. Картавость, шепелявость и заикание перестали быть пожизненными проблемами и стали вполне излечимыми.
Специалисты отмечают, что в последнее время количество детей с речевыми нарушениями значительно увеличилось. Проблемы в развитии речи имеют около 70% детей дошкольного возраста.
Первое слово
«Речь - это функция нервной системы. И формирование речевых навыков, в первую очередь, зависит от зрелости коры головного мозга, от подкорковых структур», - объясняет Ольга Селиверстова.
Становление речевой функции идет поэтапно. К первому году жизни ребенок должен произносить 8-10 слов. К двум годам ему пора составлять свои первые фразы, они должны состоять из двух-трех слов. К трем годам ребенок должен уже использовать общеупотребительную речь, а к пяти - говорить как взрослый человек. К семи годам малышу следует быть готовым к письменной речи.
Поэтому, если у ребенка были обнаружены речевые нарушения, то их нужно исправлять как можно раньше. Лучше всего перед школой, когда у малыша еще нет серьезной речевой нагрузки: чтения и письма.
Проблемы с речью могут возникать по различным причинам. В первую очередь они могут быть связаны с анатомическим нарушениям артикуляционного аппарата. Это расщелины твердого и мягкого неба, нарушения прикуса, укороченная подъязычная связка.
Также нарушения могут возникать из-за особенностей речевой среды, в которой растет ребенок. Ольга Селиверстова отмечает, что в Алтайском крае возросло количества детей с билингвизмом (практика попеременного пользования двумя языками – прим. ред). Это может вызывать у ребенка определенную путаницу в голове.
Проговорить все буковки
Занятия с логопедом будут особенно эффективны только при раннем начале реабилитации, высокой мотивации ребенка и его родителей. А также регулярных занятиях – они должны проходить два-три раза в неделю с обязательным выполнением домашних заданий. В зависимости от тяжести дефекта каждому ребенку подбирается индивидуальный курс от месяца до года.
«Наша речь условно состоит из трех основных компонентов: словарь, грамматика и звукопроизношение. Логопед обследует речевую функцию, полностью определяет форму, место и время реабилитации для каждого ребенка отдельно. Нарушения письменной речи у детей, к сожалению, становятся все чаще. Логопед, обследуя чтение и письмо, вычленяет специфические речевые ошибки. А дальше он подбирает необходимые занятия для коррекция дефекта», - рассказала Ольга Михайловна.