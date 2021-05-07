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Жизнь

Когда родительский день в 2021 году и как его нужно провести

Родительский день в 2021 году наступает 11 мая. Иначе дату называют «Радоница». Рассказываем о народных традициях и приметах этого дня.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Народные традиции на Радоницу

В этот день люди молятся за усопших, поминают души умерших близких. В Радоницу верующие обязательно отправляются в церковь. Службы в храмах начинаются вечером накануне Родительского дня и переходят во всенощные литургии.

Вечером принято подавать поминальные записки с именами усопших родственников, которые священник упомянет во время утренней службы. С давних времен считалось правильным сразу после церкви отправиться на кладбище. У могилы нужно помолиться и привести место захоронения в порядок.

А вот поминальную трапезу на кладбище не стоит проводить. Стоит отказаться в родительский день от спиртного.

Еду, которую вы принесли для усопших, лучше отдать тем, кто нуждается. Лучше помочь ближнему.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Можно дать деньги или хлеб. Дома можно устроить тихое скромное застолье. По обычаю и традициям во время трапезы следует об умершем близком, рассказывать истории о нем.

В Родительский день 2021 нельзя работать на даче. Прежде нужно навести порядок на могилах, а потом уже убираться в огороде, тогда лето будет урожайным.

Беременным женщинам на Радоницу нельзя ходить на кладбище. Также категорически запрещено ссориться.

Народные приметы на Радоницу

  • Если на Радоницу пошел дождь — хороший знак. Наши предки считали, если встать под дождем и умываться, то это принесет счастье.
  • Если новолуние, будет хороший урожай.
  • Кто первым в Родительский день придет на кладбище — получит покровительство и благодарность от умерших.
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