Когда солнце не греет. Как приготовить «солнечные» коктейли, которые спасут от холода и авитаминоза

Одно манго измельчите блендером — так, чтобы оно превратилось в пюре. Получившуюся «кашицу» соедините с лимонным соком, медом и небольшим количеством воды. Для яркого вкуса сюда же рекомендуется добавить сочную апельсиновую мякоть и стакан йогурта. Украсить сладкий коктейль можно листиками мяты.
Тыква — кладезь витаминов A, C, Е, D, K, Т и B3, которые сделают смузи по-настоящему ценным для здоровья. Чтобы приготовить напиток, нарежьте тыкву на дольки, заверните их в фольгу и выпекайте в духовке до готовности. Дайте овощу остыть и взбейте его блендером до воздушности. Влейте в массу миндальное молоко и добавьте чайную ложку семян льна, а затем еще раз измельчите ингредиенты блендером. Готово!
Произвольно нарежьте киви с яблоком и «прокрутите» их в блендере. Для пикантности спрысните жидкие фрукты лимонным соком. Теперь время овощей: мелко нарубленный огурец и шпинат нужно аккуратно всыпать в пюре. Дальше взбивайте смузи 5−7 минут. Приятного аппетита!
Банан нормализует артериальное давление и помогает при анемии. Соедините желтый фрукт с сахаром, овсяной кашей и охлажденными сливками. Взбейте массу до пышной пены и по желанию разбавьте ее водой. Подавать напиток можно и в тарелке — будто суп или манную кашу.
Рецепт коктейля, насыщенного витамином С, прост. Вам понадобятся апельсин и грейпфрут. Их нужно очистить от кожуры и нарезать кубиками. После этой «процедуры» цитрусовый салат традиционно отправляется в чашу блендера. Когда оба фрукта измельчены до однородности, густой и ароматный сок разлейте по бокалам. Для еще большей свежести в «Цитрусовую парочку» можно положить кубики льда.
Апельсин хорошую компанию составит и моркови. Для приготовления смузи выжмите из апельсина сок и влейте его в миксер. Туда же положите нарезанные кубиками морковь и яблоко. Взбейте массу до однородности. При подаче присыпьте напиток семенами льна.
Нарезанные морковь и свеклу соедините с чайной ложкой меда. В овощи влейте стакан кипяченой воды и измельчите их в блендере. Чтобы ярко-бордовый смузи получился однородным, взбивать его нужно 2−3 минуты.
В блендере пюрируйте морковь, два помидора и болгарский перец. Когда масса станет похожа на жидкую сметану, посолите и поперчите ее. В конце добавьте пару чайных ложек лимонного сока — он придаст томатному коктейлю благородную кислинку.
Главный компонент этого витаминного смузи — сливы. Их для полноценного раскрытия вкуса нужно 4−5 штук.
Сливы без косточек уложите в блендер и измельчите в пюре. Добавьте к фрукту дольки одного яблока и несколько кусочков арбуза (по вкусу). Если яблоки кислые, советуем подсластить их медом.
Еще один вариант сливово-арбузного смузи — взбить те же самые ингредиенты по отдельности. Тогда получившиеся соки можно вылить в стакан слоями.