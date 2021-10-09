Когда солнце не греет. Как приготовить «солнечные» коктейли, которые спасут от холода и авитаминоза

9

Из последних слив

Главный компонент этого витаминного смузи — сливы. Их для полноценного раскрытия вкуса нужно 4−5 штук.

Сливы без косточек уложите в блендер и измельчите в пюре. Добавьте к фрукту дольки одного яблока и несколько кусочков арбуза (по вкусу). Если яблоки кислые, советуем подсластить их медом.

Сливы. CC0

Еще один вариант сливово-арбузного смузи — взбить те же самые ингредиенты по отдельности. Тогда получившиеся соки можно вылить в стакан слоями.