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Жизнь

Когда солнце не греет. Как приготовить «солнечные» коктейли, которые спасут от холода и авитаминоза

«Экзотические» смузи на скорую руку — альтернатива домашним компотам, припрятанным «строго на зиму». Они сытные, низкокалорийные и полезные. Altapress.ru подобрал пять интересных рецептов приготовления витаминных смузи. На вид и вкус напитки — как из ресторана.

Женщина и освежающий коктейль.
Женщина и освежающий коктейль.
СС0.
1
Фруктовый взрыв

Одно манго измельчите блендером — так, чтобы оно превратилось в пюре. Получившуюся «кашицу» соедините с лимонным соком, медом и небольшим количеством воды. Для яркого вкуса сюда же рекомендуется добавить сочную апельсиновую мякоть и стакан йогурта. Украсить сладкий коктейль можно листиками мяты.

2
Тыквенное настроение

Тыква — кладезь витаминов A, C, Е, D, K, Т и B3, которые сделают смузи по-настоящему ценным для здоровья. Чтобы приготовить напиток, нарежьте тыкву на дольки, заверните их в фольгу и выпекайте в духовке до готовности. Дайте овощу остыть и взбейте его блендером до воздушности. Влейте в массу миндальное молоко и добавьте чайную ложку семян льна, а затем еще раз измельчите ингредиенты блендером. Готово!

Тыква, овощи.
Тыква, овощи.
CC0
3
Вместо ужина

Произвольно нарежьте киви с яблоком и «прокрутите» их в блендере. Для пикантности спрысните жидкие фрукты лимонным соком. Теперь время овощей: мелко нарубленный огурец и шпинат нужно аккуратно всыпать в пюре. Дальше взбивайте смузи 5−7 минут. Приятного аппетита!

4
Сладко и красиво

Банан нормализует артериальное давление и помогает при анемии. Соедините желтый фрукт с сахаром, овсяной кашей и охлажденными сливками. Взбейте массу до пышной пены и по желанию разбавьте ее водой. Подавать напиток можно и в тарелке — будто суп или манную кашу.

Средних размеров банан.
Средних размеров банан.
izismile.com
5
Цитрусовая парочка

Рецепт коктейля, насыщенного витамином С, прост. Вам понадобятся апельсин и грейпфрут. Их нужно очистить от кожуры и нарезать кубиками. После этой «процедуры» цитрусовый салат традиционно отправляется в чашу блендера. Когда оба фрукта измельчены до однородности, густой и ароматный сок разлейте по бокалам. Для еще большей свежести в «Цитрусовую парочку» можно положить кубики льда.

6
Морковник

Апельсин хорошую компанию составит и моркови. Для приготовления смузи выжмите из апельсина сок и влейте его в миксер. Туда же положите нарезанные кубиками морковь и яблоко. Взбейте массу до однородности. При подаче присыпьте напиток семенами льна.

Морковь.
Морковь.
CC0
7
Почти борщ

Нарезанные морковь и свеклу соедините с чайной ложкой меда. В овощи влейте стакан кипяченой воды и измельчите их в блендере. Чтобы ярко-бордовый смузи получился однородным, взбивать его нужно 2−3 минуты.

8
Из спелых томатов

В блендере пюрируйте морковь, два помидора и болгарский перец. Когда масса станет похожа на жидкую сметану, посолите и поперчите ее. В конце добавьте пару чайных ложек лимонного сока — он придаст томатному коктейлю благородную кислинку.

Помидоры.
Помидоры.
СС0
9
Из последних слив

Главный компонент этого витаминного смузи — сливы. Их для полноценного раскрытия вкуса нужно 4−5 штук.

Сливы без косточек уложите в блендер и измельчите в пюре. Добавьте к фрукту дольки одного яблока и несколько кусочков арбуза (по вкусу). Если яблоки кислые, советуем подсластить их медом.

Сливы.
Сливы.
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Еще один вариант сливово-арбузного смузи — взбить те же самые ингредиенты по отдельности. Тогда получившиеся соки можно вылить в стакан слоями.

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