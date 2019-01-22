Когда Татьянин день в 2019 году

День студента (Татьянин день) отмечают в России 14 лет. По традиции в этот день устраивают народные гуляния и проводят «студенческие ритуалы». Рассказываем, какого числа Татьянин день и как появился этот праздник.

Какого числа Татьянин день

Праздник ежегодно отмечают 25 января. В 2019 году он выпадает на пятницу. Официальным выходным не является.

Кто такая великомученица Татьяна?

Праздник назвали в честь великомученицы Татьяны, которая жила в III веке в Риме. Она посвятила свою жизнь служению богу и стала первой среди женщин, которая была удостоена рукоположения и возведена в сан диакониссы (особая категория женщин, которые приняли посвящение и несли определенное служение в церкви).

Во время правления императора Александр политику выстраивал жестокий гонитель христиан Ульпиан. Татьяну схватили и стали мучить: ее избивали, выкалывали глаза, резали тело бритвами. В темнице она молилась и этим залечивала раны. После жестоких мучений Татьяну казнили. Позже ее канонизировали как святую великомученицу, пишет calend.ru. Ее считают покровительницей студентов.

Как появился праздник

Праздник российских студентов утвердили указом президента в 2005 году. Однако история праздника уходит в далекое прошлое.

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем. Тогда его называли Днем основания Московского университета.

В 18−19 веках в Москве в этот день устраивали пышные праздники: проводили народные гуляния, раздавали награды, произносили речи. 25 января также проводили молебен в университетской церкви.