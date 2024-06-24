В Алтайском крае сохраняется жаркая погода — до +36 °C и выше. Но в ближайшее время ожидаются небольшие дожди, о чем свидетельствуют данные краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 25 июня будет жарко и сухо: температура воздуха составит от +31 до +36 градусов. Осадков не ожидается. Слабый южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 15 м/c.

Во вторник, 26 июня, в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом жара сохранится: столбики термометров поднимутся до отметок +30…+35 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, порывы не превысят 15 м/с.

Аналогичная погода ждет жителей Алтайского края и 27 июня: воздух прогреется до +30… +35 градусов, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Скорость южного ветра составит в среднем 4–9 м/с с порывами до 15 м/с.

Синоптики также предупреждают о высокой пожароопасности и аномальной жаре в крае до 28 июня.

Ранее синоптики рассказали, когда в Алтайском крае спадет жара.

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