Так, 25 июня будет жарко и сухо: температура воздуха составит от +31 до +36 градусов. Осадков не ожидается. Слабый южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 15 м/c.
Во вторник, 26 июня, в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом жара сохранится: столбики термометров поднимутся до отметок +30…+35 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, порывы не превысят 15 м/с.
Аналогичная погода ждет жителей Алтайского края и 27 июня: воздух прогреется до +30… +35 градусов, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Скорость южного ветра составит в среднем 4–9 м/с с порывами до 15 м/с.
Синоптики также предупреждают о высокой пожароопасности и аномальной жаре в крае до 28 июня.
Ранее синоптики рассказали, когда в Алтайском крае спадет жара.
Самое важное - в нашем Telegram-канале