24 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Когда в Алтайский край придут дожди и уйдет ли аномальная жара

В Алтайском крае сохраняется жаркая погода — до +36 °C и выше. Но в ближайшее время ожидаются небольшие дожди, о чем свидетельствуют данные краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 25 июня будет жарко и сухо: температура воздуха составит от +31 до +36 градусов. Осадков не ожидается. Слабый южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 15 м/c.

Во вторник, 26 июня, в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом жара сохранится: столбики термометров поднимутся до отметок +30…+35 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, порывы не превысят 15 м/с.

Аналогичная погода ждет жителей Алтайского края и 27 июня: воздух прогреется до +30… +35 градусов, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Скорость южного ветра составит в среднем 4–9 м/с с порывами до 15 м/с.

Синоптики также предупреждают о высокой пожароопасности и аномальной жаре в крае до 28 июня.

Ранее синоптики рассказали, когда в Алтайском крае спадет жара.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Поэзия в «Шишковке»
Путешествие к звездам
Фильм «Унесенные призраками»
Фильм «Хозяин Алтайских гор»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость