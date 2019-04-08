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Жизнь

Когда в Алтайский край вернется тепло

На неделе с 9 по 11 апреля алтайский ЦГМС обещает потепление местами до +18 градусов. Согласно прогнозу, в течение этого периода в крае будет без осадков.

Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов

Погода 9 апреля

По краю ночная температура составит −3… −8 градусов, днем от +8 до +13 градусов, местами потеплеет до +18. Ветер восточный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.

В Барнауле ночью ожидается −4… −6 градусов, а днем воздух прогреется до +11… +13 градусов.

Погода 10 апреля

Ночная температура на территории региона будет колебаться от -4 до +1 градуса, днем +8… +13, местами до +18 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ночью будет около 0, днем +10… +12 градусов.

Погода 11 апреля

В крае ночью похолодает до -5 градусов, днем столбик термометра покажет +8… +13 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле похолодает: ночью будет до -4 градусов, днем ожидается +8… +10.

Также синоптики сообщают, что 9 апреля ночью и утром метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска.

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