Когда в Алтайском крае начнет теплеть

Погода в Алтайском крае 24 августа
ночью:
- +6… +11 градусов,
- в восточных и предгорных районах дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
днем:
- +21… +26 градусов,
- в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
Погода в Алтайском крае 25 августа
ночью:
- +11… +16 градусов, в предгорных районах до +6,
- преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +22… +27 градусов.
- в северных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 26 августа
ночью:
- +8… +13 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
днем:
- +24… +29 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
24 августа ночью будет +9. +11 градусов, первой половине ночи дождь. Днем +21… +23, без осадков.
25 августа ночная температура составит +9… +11 градусов. Днем ожидается +23… +25 градусов и без осадков.
26 августа ночью термометры покажут также +9… +11 градусов, небольшой дождь. Днем +24… +26. Все также без осадков.
Штормовое предупреждение
По данным синоптиков, в Алтайском крае в период с 24 по 26 августа в Каменском и Тальменском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Возможно возникновение природных пожаров.