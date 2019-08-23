Когда в Алтайском крае начнет теплеть

Осадки в Алтайском крае пойдут на спад, а температура начнет расти. В понедельник, 26 августа, термометры покажут +26 градусов в Барнауле и до +29 по краю. В двух районах будет чрезвычайная пожароопасность, предупредили в региональном МЧС.