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23 августа 19°C

Когда в Алтайском крае начнет теплеть

Осадки в Алтайском крае пойдут на спад, а температура начнет расти. В понедельник, 26 августа, термометры покажут +26 градусов в Барнауле и до +29 по краю. В двух районах будет чрезвычайная пожароопасность, предупредили в региональном МЧС.

Лето. Тепло.
Лето. Тепло.
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Погода в Алтайском крае 24 августа

ночью:

  • +6… +11 градусов,
  • в восточных и предгорных районах дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман,
  • ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

днем:

  • +21… +26 градусов,
  • в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

Погода в Алтайском крае 25 августа

ночью:

  • +11… +16 градусов, в предгорных районах до +6,
  • преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +22… +27 градусов.
  • в северных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 26 августа

ночью:

  • +8… +13 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

днем:

  • +24… +29 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

24 августа ночью будет +9. +11 градусов, первой половине ночи дождь. Днем +21… +23, без осадков.

25 августа ночная температура составит +9… +11 градусов. Днем ожидается +23… +25 градусов и без осадков.

26 августа ночью термометры покажут также +9… +11 градусов, небольшой дождь. Днем +24… +26. Все также без осадков.

Штормовое предупреждение

По данным синоптиков, в Алтайском крае в период с 24 по 26 августа в Каменском и Тальменском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Возможно возникновение природных пожаров.

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