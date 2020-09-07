Когда в Алтайском крае наступит бабье лето. Прогноз

Прохладная погода, установившаяся в Алтайском крае, продержится еще несколько дней, но уже в конце этой недели в регионе ожидается потепление. Когда ждать тепла и как скоро в Барнаул придет бабье лето, редакции altapress.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В понедельник, 7 сентября, в Алтайском крае местами ожидаются кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Дневные температуры составят +14…+19 градусов.

Ветер будет юго-западный, 5−10 метров в секунду, но местами возможны порывы до 17 метров.

В Барнауле небольшой дождь прогнозируется в конце дня. Температуры в дневные часы в краевой столице составит +15…+17 градусов.

По данным синоптиков, такая погода в регионе продержится до 10 сентября.

Золотая осень в Барнауле. Анна Зайкова.

Потепление

После этого, по словам Людмилы Сырых, в регионе ожидается «разворот на тепло».

«С 11 сентября, по предварительному прогнозу, температура воздуха будет нарастать», — отметила собеседница.

Бабье лето

Также представитель алтайского ЦГМС рассказала, когда в крае ждать бабье лето.