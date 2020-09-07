Когда в Алтайском крае наступит бабье лето. Прогноз

В понедельник, 7 сентября, в Алтайском крае местами ожидаются кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Дневные температуры составят +14…+19 градусов.
Ветер будет юго-западный, 5−10 метров в секунду, но местами возможны порывы до 17 метров.
В Барнауле небольшой дождь прогнозируется в конце дня. Температуры в дневные часы в краевой столице составит +15…+17 градусов.
По данным синоптиков, такая погода в регионе продержится до 10 сентября.
Потепление
После этого, по словам Людмилы Сырых, в регионе ожидается «разворот на тепло».
«С 11 сентября, по предварительному прогнозу, температура воздуха будет нарастать», — отметила собеседница.
Бабье лето
Также представитель алтайского ЦГМС рассказала, когда в крае ждать бабье лето.
«У нас датой начала бабьего лета считается 14 сентября. Судя по прогнозу, ожидающееся потепление как раз может совпасть с установлением бабьего лета в Алтайском крае», — сказала Людмила Сырых.