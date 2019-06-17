Когда в Алтайском крае потеплеет и прекратятся дожди

Погода в Алтайском крае 18 июня:
ночью:
- +7…+12 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +21…+26 градусов,
- местами небольшой и умеренный дождь, гроза,
- ветер юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
Погода в Алтайском крае 19 июня:
ночью:
- +9…+14 градусов,
- на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, в предгорьях местами сильный дождь,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- +19…+24 градуса,
- в отдельных районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, в предгорьях порывы до 20 м/с.
Погода в Алтайском крае 20 июня:
ночью:
- +7…+12 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с.
днем:
- +21…+26 градусов,
- местами в западных районах небольшой дождь, гроза,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы 14 м/с.
Погода в Барнауле
18 июня:
- +23…+25 градусов,
- в конце дня небольшой дождь, гроза,
- ветер юго-восточный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
19 июня:
- +20…+22 градуса,
- в начале дня небольшой дождь,
- ветер южный, 7−12 м/с.
20 июня:
- +22…+24 градуса,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с.