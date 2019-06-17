Когда в Алтайском крае потеплеет и прекратятся дожди

Синоптики Алтайского ЦГМС дали прогноз на ближайшие три дня. Температура до +26 градусов в крае поднимется во вторник, 18 июня, и в четверг, 20-го. Осадки будут в некоторых районах и умеренные, а в Барнауле 20 июня дожди прекратятся.