Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июня 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Когда в Алтайском крае потеплеет и прекратятся дожди

Синоптики Алтайского ЦГМС дали прогноз на ближайшие три дня. Температура до +26 градусов в крае поднимется во вторник, 18 июня, и в четверг, 20-го. Осадки будут в некоторых районах и умеренные, а в Барнауле 20 июня дожди прекратятся.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 18 июня:

ночью:

  • +7…+12 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +21…+26 градусов,
  • местами небольшой и умеренный дождь, гроза,
  • ветер юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Погода в Алтайском крае 19 июня:

ночью:

  • +9…+14 градусов,
  • на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, в предгорьях местами сильный дождь,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • +19…+24 градуса,
  • в отдельных районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, в предгорьях порывы до 20 м/с.

Погода в Алтайском крае 20 июня:

ночью:

  • +7…+12 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с.

днем:

  • +21…+26 градусов,
  • местами в западных районах небольшой дождь, гроза,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы 14 м/с.

Погода в Барнауле

18 июня:

  • +23…+25 градусов,
  • в конце дня небольшой дождь, гроза,
  • ветер юго-восточный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.

19 июня:

  • +20…+22 градуса,
  • в начале дня небольшой дождь,
  • ветер южный, 7−12 м/с.

20 июня:

  • +22…+24 градуса,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость