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Жизнь

«Внимание всем!». Стало известно, когда в Алтайском крае включат сирены

12 марта во всех городах и районах в рамках учений проверят системы оповещения населения о ЧС. Тренировка проводится как подготовка к возможному весеннему паводку.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Сирены завоют в период с 11:46 до 13:00.

Прерывистое звучание в течение трех минут — это сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении ЧС.

При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе трехкратно передается сообщение о проведении проверки.

Услышав сигнал «Внимание всем!», следует включить телеканал «Россия 1», проводное радио или FM-радиоприемники, переключив их на канал «Радио России», и прослушать сообщение МЧС или органов управления ГОЧС муниципальных образований.

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