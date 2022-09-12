Когда в Барнауле начнется отопительный сезон, и при чем здесь ремонт моста на Новом рынке

Отопительный период в Барнауле начнется во второй половине сентября, примерно в двадцатых числах. В прошлом году жителям краевой столицы отопление подключили 21 сентября. В 2019-м — 25 сентября, в 2020 году — 22 сентября.
Запуск отопления в Барнауле связан с погодой и температурой воздуха.
В этом году на его подключение также повлияет перенос теплосетей на мосту на Новом рынке. Предположительно, работы на тепловых сетях планируют закончат 15 сентября:
«График, который сформирован на объекте по устройству тепловых сетей, предполагает, что до 15 сентября, все работы должны быть завершены», — приводят слова Антона Шеломенцева на сайте мэрии.
Паспорта готовности к зиме получили 2432 дома в Барнауле. Это 84,9% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением.
Полностью готовы к зиме все школы — 95 зданий, 192 помещения детских садов Барнаула, а также 35 учреждений допобразования.
Подготовка почти завершена в больницах, поликлиниках и другие учреждениях здравоохранения. Паспорта получили 134 помещения из 145 (92%).
В таком случае следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по своему району.
После этого необходимо звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25, или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.
Да, для этого с заявкой на досрочное подключение должны согласиться большинство жильцов многоквартирного дома. Заявление с их подписями направляют в УК или ТСЖ, а они передадут его в Сибирскую генерирующую компанию.
В Барнауле заявку можно направить на пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.