13 сентября
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Жизнь

Когда в Барнауле начнется отопительный сезон, и при чем здесь ремонт моста на Новом рынке

Совсем скоро в Барнауле стартует отопительный сезон. Altapress.ru отвечает на главные вопросы о том, когда батареи снова станут горячими и что на это повлияет.

В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.
1
Когда начнется отопительный сезон в Барнауле?

Отопительный период в Барнауле начнется во второй половине сентября, примерно в двадцатых числах. В прошлом году жителям краевой столицы отопление подключили 21 сентября. В 2019-м — 25 сентября, в 2020 году — 22 сентября.

2
Скоро или нет

Запуск отопления в Барнауле связан с погодой и температурой воздуха.

В этом году на его подключение также повлияет перенос теплосетей на мосту на Новом рынке. Предположительно, работы на тепловых сетях планируют закончат 15 сентября:

«График, который сформирован на объекте по устройству тепловых сетей, предполагает, что до 15 сентября, все работы должны быть завершены», — приводят слова Антона Шеломенцева на сайте мэрии.

В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.
3
Кто уже готов к холодам?

Паспорта готовности к зиме получили 2432 дома в Барнауле. Это 84,9% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением.

Полностью готовы к зиме все школы — 95 зданий, 192 помещения детских садов Барнаула, а также 35 учреждений допобразования.

Подготовка почти завершена в больницах, поликлиниках и другие учреждениях здравоохранения. Паспорта получили 134 помещения из 145 (92%).

4
Что делать, если сезон наступил, а отопление не дали?

В таком случае следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по своему району.

После этого необходимо звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25, или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.
В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.
Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул.
5
А можно подключить отопление досрочно?

Да, для этого с заявкой на досрочное подключение должны согласиться большинство жильцов многоквартирного дома. Заявление с их подписями направляют в УК или ТСЖ, а они передадут его в Сибирскую генерирующую компанию.

В Барнауле заявку можно направить на пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

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