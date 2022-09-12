Когда в Барнауле начнется отопительный сезон, и при чем здесь ремонт моста на Новом рынке

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Скоро или нет

Запуск отопления в Барнауле связан с погодой и температурой воздуха.

В этом году на его подключение также повлияет перенос теплосетей на мосту на Новом рынке. Предположительно, работы на тепловых сетях планируют закончат 15 сентября: