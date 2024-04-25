Когда в Барнауле наступит долгожданное тепло

Апрель в Барнауле выдался не слишком теплый и даже немного снежный. Синоптики прогнозируют небольшое потепление на майских праздниках.

В понедельник, 29 апреля, день будет теплый, температура воздуха прогреется до +17 гр. Однако все же барнаульцев настигнет небольшой дождь.

Самый теплый день будет в воскресенье, 5 мая. Температура воздуха составит +18 гр., а солнышко порадует людей.

Самый холодный день синоптики прогнозируют в четверг, 2 мая. В этот день будет всего +6 гр. и облака полностью закроют небо. После этого в пятницу прогнозируют грозу и 15 гр. тепла.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ожидают дождливую неделю.

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