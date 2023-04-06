Когда завершится отопительный сезон?
В СГК пояснили, что отопление начнут отключать в домах барнаульцев, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться на отметке не ниже +8 градусов в течение пяти суток.
Власти города еще не назвали примерной даты окончания отопительного сезона, сообщает «КП — Барнаул».
Когда отключили отопление в 2022 году?
Согласно данным издания, в 2022 году отопление отключили только 4 мая. При это весенняя жара уже стояла в апреле — +24 градуса.
Что сейчас делают в СГК?
На днях специалисты СГК приступили к плановой перекладке теплосетей. В планах компании заменить 310 м трубопровода диаметром 700 мм. Это магистральная тепловая сеть, к которой подключено 43,5 тыс. барнаульцев.
«Перекладка пройдет без длительного отключения горячей воды и отопления. Такие меры будут краткосрочными: на старте работ, для вывода участка, и в завершении, для его ввода в эксплуатацию», — заверили в ведомстве.
Все технические работы планируют завершить к 1 июня.