Суровые зимние морозы отступили, и в домах барнаульцев начало становиться все теплее. В Сибирской генерирующей компании пояснили, когда завершится отопительный сезон в краевой столице.

Когда завершится отопительный сезон?

В СГК пояснили, что отопление начнут отключать в домах барнаульцев, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться на отметке не ниже +8 градусов в течение пяти суток.

Власти города еще не назвали примерной даты окончания отопительного сезона, сообщает «КП — Барнаул».

Когда отключили отопление в 2022 году?

Согласно данным издания, в 2022 году отопление отключили только 4 мая. При это весенняя жара уже стояла в апреле — +24 градуса.

Что сейчас делают в СГК?

На днях специалисты СГК приступили к плановой перекладке теплосетей. В планах компании заменить 310 м трубопровода диаметром 700 мм. Это магистральная тепловая сеть, к которой подключено 43,5 тыс. барнаульцев.

«Перекладка пройдет без длительного отключения горячей воды и отопления. Такие меры будут краткосрочными: на старте работ, для вывода участка, и в завершении, для его ввода в эксплуатацию», — заверили в ведомстве.

Все технические работы планируют завершить к 1 июня.