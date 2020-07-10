Когда в Барнауле открылась первая железнодорожная станция и почему это было так важно

10 июля 1916 года в Барнауле открылась первая официальная железнодорожная станция. Что предшествовало этому событию и какое оно имело значение — в материале altapress.ru.

После появления Великого Сибирского пути (Транссиб) возникла необходимость строительства Алтайской железной дороги. Из-за Урала на Алтай двигался большой поток переселенцев, но в Барнаул им было попасть крайне проблематично — от города до ближайшей станции Обь было 228 км.

Местные торгово-промышленные деятели знали об этой проблеме и активно выступали за строительство железнодорожной ветки.

В 1912 году совет министров признал необходимость строить Алтайскую железную дорогу в направлении Новониколаевск (сейчас Новосибирск) — Барнаул — Семипалатинск с ответвлением на Бийск.

Железнодорожный вокзал в Барнауле. Дмитрий Кудрявцев

Спонсорами железнодорожного строительства на Алтае стали банки. По утвержденному уставу акционерного общества Алтайской железной дороги, ее стоимость оценивалась в 60 миллионов рублей, сообщает altlib.ru.

В 1913 году начали строить дорогу в Семипалатинске. Там начали закладку пассажирского здания, и впоследствии на станции Алтайская основали вокзал.

Весной 1914 года началось строительство вокзала станции Барнаул. Работа быстро продвигалась — в октябре 1915 года из Новониколаевска в Барнаул отправили первый пассажирский поезд. Протяженность дороги составила 653 км — от Новониколаевска до Семипалатинска и 147 км — от Алтайской до Бийска.

Здание ж-д вокзала на пл. Победы ( до 1981 г. — Привокзальная пл.). Барнаул в 1980-х годах. moi-barnaul.ru , Вера Будянская

В составе Алтайской железной дороги вошли 22 станции, из них 17 на семипалатинском направлении и пять на Бийском. С декабря 1915 года движение на главном, семипалатинском, направлении стало ежедневным.

Станция Барнаул официально открылась с 10 июля 1916 года — на ней стали принимать и выдавать багаж, а также продавать пассажирские билеты.

Анна Карпова