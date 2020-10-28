Когда в Барнауле появилась первая телефонная станция и почему это было так важно

Ровно 112 лет назад в Барнауле раздался первый телефонный звонок. Как это было — в материале altapress.ru.

Когда в России появились телефонные станции?

В 80-х годах ХIХ века в крупнейших городах России — Петербурге, Москве, Одессе ввели в строй телефонные станции. Вскоре телефон появился и в сибирских городах. Так, в губернском Томске в тех же 1880-х гг. у ряда предпринимателей появляются частные телефонные линии. Обычно, они соединяли жилые дома, магазины, склады, промышленные заведения.

А в Барнауле?

В Барнауле телефонная связь появляется только в первом десятилетии ХХ в. Здесь первые телефонные линии строили представители деловых кругов: владелец барнаульской электростанции Иван Платонов и владельцы мельницы в селе Повалиха, торговцы зерном и мукой Федуловы.

Платонов и Федулов неоднократно избирались гласными городской думы, при этом относились к числу активных гласных, являлись сторонниками технического прогресса, выступая за электрификацию, телефонизацию города и проведение железной дороги от Новониколаевска к Барнаулу.

Телефонная станция МАММ / МДФ/ russfoto

Кто первый получил связь?

Иван Платонов в начале 1905 года подал прошение в городскую думу с просьбой разрешить ему соединить собственной телефонной линией усадьбу на Пушкинской улице с мельницей в селе Зудилово. Такое разрешение он получил в апреле того же года. Для реализации этого проекта пришлось проложить по дну Оби кабель.

10 декабря 1906 года городская дума выдала разрешение торговому дому «И. И. Федулов с сыновьями» на проведение телефонной линии от конторы торгового дома, которая размещалась на углу Московского (Ленинского) проспекта и Бердской (Пролетарской) улицы, к дому № 20 по Томской улице (ныне — Короленко), пишет altlib.ru.

Когда появилась станция?

В 1907 году городская дума обсудила вопрос о строительстве в Барнауле телефонной станции. Ее мощность предполагалась в 100 абонентов, а годовая плата за пользование услугами телефонной станции — 60 руб. Планировалось, что через пять лет число абонентов достигнет 400.

Договор на сооружение телефонной сети заключили 26 октября 1907 года. Оборудование поставляло томское товарищество «И. Попов и Д. Зверев». Работы обошлись городу в 37,3 тыс. рублей, но выплаты шли в течение 1907−1911 гг. Подрядчики вовремя исполнили все работы и 1 июля 1908 года в домах барнаульцев раздались телефонные звонки.

Телефонная станция МАММ/МДФ/russfoto

Где располагалась станция?

Телефонная станция находилась на Бийской улице (ныне Никитина). На первом этаже размещался коммутатор на 200 номеров. Телефонные столбы с проводами изменили облик центральных улиц города. Позднее, 28 октября, барнаульская телефонная сеть была освидетельствована и принята правительственной комиссией.

Где появились телефоны?

Телефоны установили бесплатно в 14 учреждениях: почтово-телеграфная контора, городская управа, городская больница, центральное пожарное депо, пожарная часть на горе, уездный исправник, жандармский ротмистр, уездное полицейское управление и др.

Но основную часть абонентов составляли конторы торговых домов, состоятельные горожане.

Анна Карпова