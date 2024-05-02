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Жизнь

Когда в Барнауле пройдет первый Фестиваль дарения

Завтра, 3 мая, в Барнауле пройдет первый Фестиваль дарения.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

Фестиваль состоится 3 мая в парке «Изумрудный». Об этом сообщила администрация парка.

Что ждет гостей на мероприятии

  • сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения регионов РФ;
  • сбор помощи приюту для животных «Бусинка»;
  • мастер-класс по домашнему грумингу;
  • мастер-класс по первой помощи от волонтеров-медиков;
  • мастер-класс росписи по дереву.
Ротвейлер, собака с мячом.
Ротвейлер, собака с мячом.
СС0

В качестве гуманитарной помощи можно передать детские вещи, а также одеяла, подушки, постельное белье и средства гигиены и бытового назначения.

Если вы хотите помочь приюту, то можете принести сухие корма, моющие средства, когтеточки, лежанки, лакомства и игрушки для животных.

Начало фестиваля состоится в 15:00 у визит-центра.

Ранее стало известно, почему перенесли популярный фестиваль на Алтае.

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