Когда в Барнауле пройдут последние весенние продовольственные ярмарки

Ярмарочные площадки организуют в каждом районе Барнаула.
Барнаульцы смогут приобрести различное мясо птицы, яйца, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, саженцы и т.д.
Ярмарочные площадки разместят по следующим адресам:
- Железнодорожный район - сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский).
- Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина); м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.
- Ленинский район - пл. Народная;
- Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Ярмарки будут открыты с 10:00 до 14:00.
Ранее выяснилось, сколько потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках.
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