Когда в Барнауле запустили первый трамвай и почему это было так важно

Кто предложил первый?
В конце 1911 года американское Генеральное Консульство в Москве письменно обратилось в городскую думу с предложениями по развитию коммунального хозяйства Барнаула. Консульство просило согласия на выдачу концессии для устройства электрического освещения, проведения трамвая и сооружения канализации. Но в то время предложения американских предпринимателей оставила без ответа.
Вопрос о трамвае городская дума обсуждала в феврале, затем в июне 1914 года. На основе экономических расчетов составили проект строительства трамвая. Предполагалось пустить две трамвайные линии. Одна протяженностью 5 верст (1 верста — 1,07 км), другая — 2 версты.
Как обстояли дела с трамваями по России?
В этот период электрический трамвай уже пустили в 14 российских городах, во многих других проектировался. Стремились идти в ногу со временем и в Барнауле.
Трамвай сразу построили?
Реализовать план помешала начавшаяся Первая мировая война. Кроме войны, огромный экономический урон городу нанес пожар — катастрофа, которая случилась 2 мая 1917 года. В годы революционных преобразований и строительства новой жизни было не до общественного транспорта.
В 1940 году горисполком обратился в Москву с просьбой о строительстве трамвайной линии. Весной 1941 года в Барнауле работала комиссия Наркомата коммунального хозяйства, которая составила подробный документ «Основные положения по развитию коммунального транспорта в Барнауле». Согласно этому документу строительство предполагалось разбить на 3 очереди и вести в течение 7 лет. Великая Отечественная война разрушила эти планы.
Когда и кто подписал указ о строительстве?
Указ подписал Иосиф Сталин 9 марта 1946 года.
Зачем был нужен трамвай?
Главная цель строительства — связь жилого центра города с основными промышленными предприятиями. Расходы на прокладку рельсов взяли на себя заинтересованные в пуске трамвая заводы: котельный, станкостроительный, «Трансмаш», БМК.
Когда запустили первый трамвай?
К 1948 году решили большую часть проблем и 7 ноября после демонстрации, первый трамвай поехал по Барнаулу.
Где проходил первый маршрут?
Первый маршрут пролегал от площади Свободы до Нового рынка. Трамвайные вагоны Барнаул получил из Ленинграда.
Каково было пассажирам и водителям трамваев?
Условия работы водителей трамваев были тяжелыми: вагоны не отапливались, поэтому зимой в кабине водителя лежали горячие кирпичи, сам он сидел в двойных валенках, а лед со стекла обзорного окна очищал деревянной лопаткой.
Иногда во время буранов трамваи заметало. Но несмотря на трудности, барнаульцы все равно полюбили новый вид транспорта.
Анна Карпова