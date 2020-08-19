Когда в Барнауле запустили первый трамвай и почему это было так важно

Накануне, 18 августа, в Барнауле исполнилось 74 года первому массовому «воскреснику», который был устроен в далеком 1946 году в помощь строительству первого трамвая. Но даже несмотря на привлечение сил горожан, строительство трамвайной линии продвигалось долго. Почему? История появления трамвая в Барнауле — в материале altapress.ru.

Кто предложил первый?

В конце 1911 года американское Генеральное Консульство в Москве письменно обратилось в городскую думу с предложениями по развитию коммунального хозяйства Барнаула. Консульство просило согласия на выдачу концессии для устройства электрического освещения, проведения трамвая и сооружения канализации. Но в то время предложения американских предпринимателей оставила без ответа.

Вопрос о трамвае городская дума обсуждала в феврале, затем в июне 1914 года. На основе экономических расчетов составили проект строительства трамвая. Предполагалось пустить две трамвайные линии. Одна протяженностью 5 верст (1 верста — 1,07 км), другая — 2 версты.

Как обстояли дела с трамваями по России?

В этот период электрический трамвай уже пустили в 14 российских городах, во многих других проектировался. Стремились идти в ногу со временем и в Барнауле.

Трамвай сразу построили?

Реализовать план помешала начавшаяся Первая мировая война. Кроме войны, огромный экономический урон городу нанес пожар — катастрофа, которая случилась 2 мая 1917 года. В годы революционных преобразований и строительства новой жизни было не до общественного транспорта.

В 1940 году горисполком обратился в Москву с просьбой о строительстве трамвайной линии. Весной 1941 года в Барнауле работала комиссия Наркомата коммунального хозяйства, которая составила подробный документ «Основные положения по развитию коммунального транспорта в Барнауле». Согласно этому документу строительство предполагалось разбить на 3 очереди и вести в течение 7 лет. Великая Отечественная война разрушила эти планы.

Когда и кто подписал указ о строительстве?

Указ подписал Иосиф Сталин 9 марта 1946 года.

Трамвай. Общественный транспорт. Михаил Хаустов

Зачем был нужен трамвай?

Главная цель строительства — связь жилого центра города с основными промышленными предприятиями. Расходы на прокладку рельсов взяли на себя заинтересованные в пуске трамвая заводы: котельный, станкостроительный, «Трансмаш», БМК.

Когда запустили первый трамвай?

К 1948 году решили большую часть проблем и 7 ноября после демонстрации, первый трамвай поехал по Барнаулу.

Где проходил первый маршрут?

Первый маршрут пролегал от площади Свободы до Нового рынка. Трамвайные вагоны Барнаул получил из Ленинграда.

Мороз. Трамвай. Барнаул. Анна Зайкова , altapress.ru.

Каково было пассажирам и водителям трамваев?

Условия работы водителей трамваев были тяжелыми: вагоны не отапливались, поэтому зимой в кабине водителя лежали горячие кирпичи, сам он сидел в двойных валенках, а лед со стекла обзорного окна очищал деревянной лопаткой.

Иногда во время буранов трамваи заметало. Но несмотря на трудности, барнаульцы все равно полюбили новый вид транспорта.

Анна Карпова