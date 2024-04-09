Когда в Барнауле завершится отопительный сезон

Отмечается, что решение об отключении отопления принимает администрация города.

Специалисты пояснили, что есть общее правило: отопление отключает, если в течение пяти суток средняя температура воздуха была выше +8 гр.

На данный момент действительно пришло тепло, однако есть прогноз на снижение температуры. В Барнауле в конце недели ожидается от 0 до -5 гр. ночью. Днем будет лишь небольшой плюс.

Ранее сообщалось, что барнаульцам насчитали лишний миллион в квитанциях за отопление.

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