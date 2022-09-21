Когда в домах Барнаула наконец станет тепло, и можно ли подключиться досрочно

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Можно не ждать и подключиться уже сейчас?

Можно. Для этого нужно составить заявление на досрочное подключение и получить согласие большинства жильцов дома. После отправить заявку в УК или ТСЖ.

Те передадут заявление в СГК по адресу: в СГК по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.