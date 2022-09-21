Когда в домах Барнаула наконец станет тепло, и можно ли подключиться досрочно

22 сентября. Точную дату объявили на сайте администрации города два дня назад.
Сперва отопление подадут в социальных объектах города. К ним относятся детские сады, школы, медицинские учреждения.
Также некоторые из них подключили досрочно по оставленным заявкам. На сегодняшний день отопление подано почти в 70 детских садах, 8 медучреждениях и двух школах.
В жилых домах отопление подадут после подключения социальных объектов.
Можно. Для этого нужно составить заявление на досрочное подключение и получить согласие большинства жильцов дома. После отправить заявку в УК или ТСЖ.
Те передадут заявление в СГК по адресу: в СГК по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.
На 20 сентября принять тепло готовы две тысячи домов. Всего же нужно подключить 2863. Процесс подготовки продолжается полным ходом.
О подготовке вашего дома к отоплению может говорить журчащий шум в трубах. Это заполняют сети водой.
Запуск отопления в Барнауле связан с погодой и температурой воздуха. Если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градус и ниже, то в дома дают тепло.
В прошлом году жителям краевой столицы отопление подключили 21 сентября. В 2019-м — 25 сентября, в 2020 году — 22 сентября.
В таком случае следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по своему району.
После этого необходимо звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25, или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.