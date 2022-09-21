21 сентября
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Жизнь

Когда в домах Барнаула наконец станет тепло, и можно ли подключиться досрочно

Стала известна точная дата начала отопительного сезона. Altapress.ru рассказывает, когда трубы в жилых домах потеплеют, и что делать, если отопление всем подключили, а вам нет.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com
1
Когда именно стартует отопительный сезон в Барнауле?

22 сентября. Точную дату объявили на сайте администрации города два дня назад.

2
Кого подключат к отоплению в первую очередь?

Сперва отопление подадут в социальных объектах города. К ним относятся детские сады, школы, медицинские учреждения.

Также некоторые из них подключили досрочно по оставленным заявкам. На сегодняшний день отопление подано почти в 70 детских садах, 8 медучреждениях и двух школах.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com
3
А когда же станет тепло в жилых домах?

В жилых домах отопление подадут после подключения социальных объектов.

4
Можно не ждать и подключиться уже сейчас?

Можно. Для этого нужно составить заявление на досрочное подключение и получить согласие большинства жильцов дома. После отправить заявку в УК или ТСЖ.

Те передадут заявление в СГК по адресу: в СГК по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com
5
Сколько домов уже готовы к подключению отопления?

На 20 сентября принять тепло готовы две тысячи домов. Всего же нужно подключить 2863. Процесс подготовки продолжается полным ходом.

О подготовке вашего дома к отоплению может говорить журчащий шум в трубах. Это заполняют сети водой.

6
Почему в прошлом году отопление дали раньше?

Запуск отопления в Барнауле связан с погодой и температурой воздуха. Если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет +8 градус и ниже, то в дома дают тепло.

В прошлом году жителям краевой столицы отопление подключили 21 сентября. В 2019-м — 25 сентября, в 2020 году — 22 сентября.

Отопление.
Отопление.
СС0
7
Что делать, если отопительный сезон начался, а в доме все еще холодно?

В таком случае следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по своему району.

После этого необходимо звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25, или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.
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