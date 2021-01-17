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Жизнь

Когда в 2021 году отмечается Крещение и какова история этого праздника

Христианский праздник Крещение Господне, или Богоявление. Он, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Каждый год Крещение празднуется в одну и ту же дату — 19 января. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. Рассказываем историю праздника подробнее.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Откуда пришло название

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель.

Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа. В облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

Еще дату часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов» или «святыми Светами». Из-за того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.

История праздника

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Когда Иисусу было 30 лет, он также пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После крещения «отверзлись» небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Они указывали Иоанну Крестителю и присутствующему народу на Божественное достоинство Иисуса Христа, прошедшего крещение.

Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Святой Дух — снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

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