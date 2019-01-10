Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
77

Когда в ЗАГС: благоприятные дни для свадьбы в 2019 по лунному календарю

В лунном календаре-2019 есть несколько благоприятных дней для свадьбы. Считается, что выбор этих дат позитивно скажется на дальнейшей семейной жизни. Рассказываем, какие фазы луны и дни благоприятны для свадьбы в 2019 году по лунному календарю.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Благоприятные дни для свадьбы в 2019 году по лунному календарю

В наступившем 2019 году удачными для свадьбы считаются несколько дат. Обратите внимание: речь идет именно о лунных сутках, а они могут не совпадать с календарными. Узнать, какие лунные сутки выпадают на интересующую вас дату, можно на тематических сайтах, например, здесь.

  • 3 лунные сутки подходят молодоженам, которые любят экстрим и приключения. Но считается, что эта дата может провоцировать скандалы в новой семье, пишет 2019-god.com.
  • 6 лунные сутки тоже считаются благоприятным днем для свадьбы. Семейная пара будет мудрой и надолго сохранит любовь.
  • 7 лунные сутки подходят для заключения брака между творческими людьми, имеющими отношение к сфере искусства.
  • 10 лунные сутки — наиболее благоприятная дата для свадьбы среди всех перечисленных. Семья будет сплоченной и дружной.
Свадьба.
Свадьба.
СС0.
  • 13 лунные сутки считаются удачными для зрелых молодоженов, которые занимаются наукой.
  • 14 лунные сутки лучше всего подходят тем, у кого в прошлом уже был брак.
  • 17 лунные сутки тоже подходят для заключения брака: повышается шанс, что молодожены не столкнутся с бытовыми проблемами.
  • 22 лунные сутки подойдут для свадьбы людям, которые заняты в «бюджетных» и творческих сферах.
  • 24 лунные сутки — удачная дата для свадьбы, если отношения проверены временем.
Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Лунные фазы тоже играют роль при выборе благоприятных дат для свадьбы. Считается, что самое хорошее влияние на брак оказывают растущая луна, фаза «первая четверть» и полнолуние.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость