Когда в ЗАГС: благоприятные дни для свадьбы в 2019 по лунному календарю

Благоприятные дни для свадьбы в 2019 году по лунному календарю
В наступившем 2019 году удачными для свадьбы считаются несколько дат. Обратите внимание: речь идет именно о лунных сутках, а они могут не совпадать с календарными. Узнать, какие лунные сутки выпадают на интересующую вас дату, можно на тематических сайтах, например, здесь.
- 3 лунные сутки подходят молодоженам, которые любят экстрим и приключения. Но считается, что эта дата может провоцировать скандалы в новой семье, пишет 2019-god.com.
- 6 лунные сутки тоже считаются благоприятным днем для свадьбы. Семейная пара будет мудрой и надолго сохранит любовь.
- 7 лунные сутки подходят для заключения брака между творческими людьми, имеющими отношение к сфере искусства.
- 10 лунные сутки — наиболее благоприятная дата для свадьбы среди всех перечисленных. Семья будет сплоченной и дружной.
- 13 лунные сутки считаются удачными для зрелых молодоженов, которые занимаются наукой.
- 14 лунные сутки лучше всего подходят тем, у кого в прошлом уже был брак.
- 17 лунные сутки тоже подходят для заключения брака: повышается шанс, что молодожены не столкнутся с бытовыми проблемами.
- 22 лунные сутки подойдут для свадьбы людям, которые заняты в «бюджетных» и творческих сферах.
- 24 лунные сутки — удачная дата для свадьбы, если отношения проверены временем.
Лунные фазы тоже играют роль при выборе благоприятных дат для свадьбы. Считается, что самое хорошее влияние на брак оказывают растущая луна, фаза «первая четверть» и полнолуние.