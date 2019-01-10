Когда в ЗАГС: благоприятные дни для свадьбы в 2019 по лунному календарю

В лунном календаре-2019 есть несколько благоприятных дней для свадьбы. Считается, что выбор этих дат позитивно скажется на дальнейшей семейной жизни. Рассказываем, какие фазы луны и дни благоприятны для свадьбы в 2019 году по лунному календарю.