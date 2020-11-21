Народные приметы 21 ноября: кого и зачем нужно задобрить на Михайлов день

21 ноября отмечается народно-христианский праздник Михайлов день. По-другому его называют Михаил Грязник, Михайловские оттепели, Михайловские грязи, Дворовой и Архангел Михаил. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 21 ноября

В этот день на Руси часто случались оттепели, и оттаивали дороги, поэтому день прозвали Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы (19 декабря)».

По погоде 21 ноября судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

В деревнях в эти дни начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги.

На Михайлов день хозяйки задабривали Дворового. Они выносили к дверям хлева большую чашу с пивным суслом и, ставя ее у порога, приговаривали: «Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!».

Пиво. Открытые источники.

Народные приметы 21 ноября