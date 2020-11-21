Народные приметы 21 ноября: кого и зачем нужно задобрить на Михайлов день

Народные традиции 21 ноября
В этот день на Руси часто случались оттепели, и оттаивали дороги, поэтому день прозвали Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы (19 декабря)».
По погоде 21 ноября судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.
В деревнях в эти дни начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги.
На Михайлов день хозяйки задабривали Дворового. Они выносили к дверям хлева большую чашу с пивным суслом и, ставя ее у порога, приговаривали: «Суседушка Дворовой! Не ходи со двора, не губи скотину! Не кажи лукавому пути-дороги!».
Народные приметы 21 ноября
- Если утром появился иней, то зима будет снежной.
- Если утром стелется туман — жди оттепели.
- Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.
- Если идет мокрый снег, то весна будет дождливой.
- Вечерняя заря с коричневатым оттенком — к ненастью.