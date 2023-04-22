Кого ждет самая большая пенсия в России, рассказал эксперт

Член Общественной палаты Олег виноградов рассказал, кто будет получать самую большую пенсию в России, сообщает «Прайм».

По его словам, самую большую пенсию будут получать те, кто работал на тяжелых профессиях. Высокие выплаты ожидают и жителей Крайнего Севера с трудовым стажем.

Кроме того, он рассказал о существовании пенсии за выслугу лет. Ее начисляют федеральным госслужащим со стажем не менее 18,5 лет.

Такую же выплату за выслугу лет получают военные, работники летно-испытательного состава и космонавты.

Виноградов добавил, что зарплаты жителей Крайнего Севера в целом выше из-за тяжелых условий работы.

Ранее стало известно, что более 60 процентов россиян хотят выйти на пенсию до 60 лет.