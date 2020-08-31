Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Колбасой кормили стаю коршунов: на Алтае жильцы девятого этажа провели веселый эксперимент

Несколько жителей алтайского города решили с девятого этажа закидать колбасой коршунов, сообщает «Газета „Наш город Заринск“».

Коршунов кормили колбасой в Заринске.
Коршунов кормили колбасой в Заринске.
кадр из видео.

Как рассказал один из кормильцев, он решил проверить реакцию птиц и понял, что «коршуны самые безбашенные».

На кадрах люди в разные стороны выкидывают из открытого окна куски колбасы, за которыми стремительно пикируют коршуны.


Над домом хищные птицы собрались целой стаей, поэтому им приходилось не просто поймать вкусняшку, но и сделать это быстро. Конкуренция за колбасу добавила зрелищности.

«Поймал! Воу! Ты сильно не тряси так долго в руке, ладно была бы перчатка. Нифига себе! Ты смотри какой они… Поймали! Прикольно! Нате, а то я всю колбасу одна скормила», — восхищаются люди между забросами.

Ранее altapress.ru рассказал какие птицы живут в Барнауле. Советуем прочитать, если интересно, почему летом птиц вообще нельзя подкармливать.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость