Колбасой кормили стаю коршунов: на Алтае жильцы девятого этажа провели веселый эксперимент

Как рассказал один из кормильцев, он решил проверить реакцию птиц и понял, что «коршуны самые безбашенные».

На кадрах люди в разные стороны выкидывают из открытого окна куски колбасы, за которыми стремительно пикируют коршуны.



Над домом хищные птицы собрались целой стаей, поэтому им приходилось не просто поймать вкусняшку, но и сделать это быстро. Конкуренция за колбасу добавила зрелищности.

«Поймал! Воу! Ты сильно не тряси так долго в руке, ладно была бы перчатка. Нифига себе! Ты смотри какой они… Поймали! Прикольно! Нате, а то я всю колбасу одна скормила», — восхищаются люди между забросами.

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