Заместитель директора по маркетингу Анна Ферапонтова рассказала об итогах выставки: «Барнаульский завод мехпрессов представил несколько видов своей продукции — различные поковки, трубы для дождевальных машин и колесные диски для крупной сельскохозяйственной техники. Целевая аудитория этой продукции — предприятия и представители аграрного сектора. Наибольший интерес участников форума вызвали колесные диски производства нашего завода — многие оценили возможность заказать их у отечественного производителя, ранее такие изделия можно было приобрести только за границей. Готовность заказать колесные диски для тракторов и комбайнов выразили не только предприятия Алтайского края и других регионов, но и предприятия Монголии и Казахстана».

Выставочный павильон предприятия посетила делегация в составе полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО Анатолия Серышева, заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрея Разина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки. Анатолий Серышев также проявил интерес к колесным дискам, отметив это уникальное производство, не имеющего аналогов на территории России, как яркий пример импортозамещения.

Сергей Ферапонтов рассказывает Анатолию Серышеву и Виктору Томенко о новой продукции. Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Сергей Ферапонтов,

руководитель группы промышленных предприятий , член правления Союза промышленников Алтайского края:

— Значение столь крупной площадки трудно переоценить. Выставка дает возможность развивать межотраслевое сотрудничество, обмениваться опытом, демонстрировать новинки производства и находить рынки сбыта, — говорит Сергей Ферапонтов. — Правительство Алтайского края создает и развивает для нас такие площадки, задача же производителей — наращивать объемы производства, расширять ассортимент и повышать качество выпускаемой продукции. С каждым годом всё больше предприятий принимают участие в выставке. А значит, сотрудничество предприятий из разных регионов становится более масштабным и выходит на новый уровень.

Справка

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.