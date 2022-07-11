11 июля
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Жизнь

Колесные диски от Барнаульского завода мехпрессов — яркий пример импортозамещения

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» подвела итоги форума «День сибирского поля-2022». На площадке для демонстрации сельскохозяйственной техники и передовых аграрных технологий предприятие нашло потенциальных заказчиков колесной продукции.

Выставочный павильон Барнаульского завода мехпрессов.
Выставочный павильон Барнаульского завода мехпрессов.
Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Заместитель директора по маркетингу Анна Ферапонтова рассказала об итогах выставки: «Барнаульский завод мехпрессов представил несколько видов своей продукции — различные поковки, трубы для дождевальных машин и колесные диски для крупной сельскохозяйственной техники. Целевая аудитория этой продукции — предприятия и представители аграрного сектора. Наибольший интерес участников форума вызвали колесные диски производства нашего завода — многие оценили возможность заказать их у отечественного производителя, ранее такие изделия можно было приобрести только за границей. Готовность заказать колесные диски для тракторов и комбайнов выразили не только предприятия Алтайского края и других регионов, но и предприятия Монголии и Казахстана».

Выставочный павильон предприятия посетила делегация в составе полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО Анатолия Серышева, заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрея Разина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки. Анатолий Серышев также проявил интерес к колесным дискам, отметив это уникальное производство, не имеющего аналогов на территории России, как яркий пример импортозамещения.

Сергей Ферапонтов рассказывает Анатолию Серышеву и Виктору Томенко о новой продукции.
Сергей Ферапонтов рассказывает Анатолию Серышеву и Виктору Томенко о новой продукции.
Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»

Сергей Ферапонтов,
руководитель группы промышленных предприятий, член правления Союза промышленников Алтайского края:

— Значение столь крупной площадки трудно переоценить. Выставка дает возможность развивать межотраслевое сотрудничество, обмениваться опытом, демонстрировать новинки производства и находить рынки сбыта, — говорит Сергей Ферапонтов. — Правительство Алтайского края создает и развивает для нас такие площадки, задача же производителей — наращивать объемы производства, расширять ассортимент и повышать качество выпускаемой продукции. С каждым годом всё больше предприятий принимают участие в выставке. А значит, сотрудничество предприятий из разных регионов становится более масштабным и выходит на новый уровень.

Справка

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.

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