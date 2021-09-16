«Рябина в лесу уродилась — дожди всю осень будут лить как из ведра», — гласит народная примета. По каким еще природным признакам славянские предки определяли погоду на грядущие сезоны, рассказываем на altapress.ru. Всего мы подобрали 25 примет.

1. Бабье лето ненастное — осень будет сухой. Бабье лето сухое — осень будет ненастной.

2. Журавли летят высоко и неспешно — осеннее тепло будет долгим. Летят низко и быстро — жди дождей и гроз.

3. Лебеди улетают на юг поздно — к солнечной погоде.

4. Гром в сентябре — к теплой осени.

5. Рябины в лесу мало — к засухе.

В этом году невероятный урожай рябины. Анна Зайкова

6. Много паутины на «бабье лето» — к студеной зиме.

7. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее нагрянет зима.

8. Много желудей на дубах — зима будет лютой, снежной и вьюжной.

9. На елях много шишек — к теплой зиме.

10. Деревья цветут — к долгой зиме.

Деревья СС0

11. Ива рано покрылась инеем — холода усилятся в ближайшее время.

12. Листья поздно облетели с вишни — к влажной зиме.

13. На верхушках берез держится зеленая листва — весна окажется благодатной.

14. В лесу мало грибов и много орехов — к сильным снегам.

15. На луке много «одежек» — жди студеную зиму.

Репчатый лук. Открытые источники.

16. Гуси высоко летят — весна начнется с высокого половодья.

17. Муравейники большие — к стуже, морозу и вьюгам зимой.

18. Куры линяют с головы — к теплой, мягкой зиме.

19. Мыши с полей потянулись в деревню — быть суровой зиме.

20. Утренний туман — к ясному дню.

Осень. Пасмурно. Туман. CC0

21. Лягушки глубоко в воду прячутся — к похолоданию.

22. Кошка фыркает — к непогоде.

23. Вороны каркают хрипло — скоро пойдет дождь.

24. Зайцы долго не линяют — зима придет нескоро.

25. Низкие облака — к грозе.