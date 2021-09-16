1. Бабье лето ненастное — осень будет сухой. Бабье лето сухое — осень будет ненастной.
2. Журавли летят высоко и неспешно — осеннее тепло будет долгим. Летят низко и быстро — жди дождей и гроз.
3. Лебеди улетают на юг поздно — к солнечной погоде.
4. Гром в сентябре — к теплой осени.
5. Рябины в лесу мало — к засухе.
6. Много паутины на «бабье лето» — к студеной зиме.
7. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее нагрянет зима.
8. Много желудей на дубах — зима будет лютой, снежной и вьюжной.
9. На елях много шишек — к теплой зиме.
10. Деревья цветут — к долгой зиме.
11. Ива рано покрылась инеем — холода усилятся в ближайшее время.
12. Листья поздно облетели с вишни — к влажной зиме.
13. На верхушках берез держится зеленая листва — весна окажется благодатной.
14. В лесу мало грибов и много орехов — к сильным снегам.
15. На луке много «одежек» — жди студеную зиму.
16. Гуси высоко летят — весна начнется с высокого половодья.
17. Муравейники большие — к стуже, морозу и вьюгам зимой.
18. Куры линяют с головы — к теплой, мягкой зиме.
19. Мыши с полей потянулись в деревню — быть суровой зиме.
20. Утренний туман — к ясному дню.
21. Лягушки глубоко в воду прячутся — к похолоданию.
22. Кошка фыркает — к непогоде.
23. Вороны каркают хрипло — скоро пойдет дождь.
24. Зайцы долго не линяют — зима придет нескоро.
25. Низкие облака — к грозе.