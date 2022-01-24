Количество акционеров ВТБ в регионах Алтая увеличилось более чем на 80%

Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, которые предполагают льготы и дополнительные возможности при оформлении банковских и финансовых услуг.
Существенному росту числа миноритарных инвесторов банка ВТБ во многом способствует активная политика и передовой опыт банка в области работы с акционерами. В 2021 году утвержден новый состав Консультационного совета акционеров (КСА), состоялся третий сезон обучающей онлайн-игры и ряд мероприятий в дистанционном формате. Все активнее проявляют себя жители Сибири: в выборах КСА в прошлом году приняли участие 16 инвесторов из СФО.
«Количество акционеров Банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое», — комментирует главный бухгалтер Банка ВТБ (ПАО) Михаил Коваленко.
Банк ВТБ (ПАО)