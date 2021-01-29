Количество смертей и тяжелых ковидных больных в Алтайском крае не снижается

Прирост новых случаев медленно, но снижается, количество летальных исходов держится на уровне 13−16 человек в день.
Число тяжелых больных за сутки выросло: в госпиталях 370 человек в тяжелом состоянии (+6), из них 103 на ИВЛ (-5).
Всего в больницах с коронавирусом 1 724 человека и 731 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 38 640 человек. Выздоровели всего 34 665, умерло 1 927 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 49,
- Бийск — 15,
- Рубцовск — 12,
- Заринск — 6,
- Славгород, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Новоалтайск, Алтайский, Волчихинский, Каменский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
- Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Родинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Баевский, Бийский, Заринский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Чарышский районы — по 2 заболевших,
- Благовещенский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристаньский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
На утро 29 января 10 331 (+662 за сутки) человек получили первую прививку и 1 423 (+64) уже полностью привиты.