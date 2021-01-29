Количество смертей и тяжелых ковидных больных в Алтайском крае не снижается

За сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусом, 184 человека закрыли больничные, 14 пациентов скончалось, сообщили 29 января в опрештабе края.

Прирост новых случаев медленно, но снижается, количество летальных исходов держится на уровне 13−16 человек в день.

Число тяжелых больных за сутки выросло: в госпиталях 370 человек в тяжелом состоянии (+6), из них 103 на ИВЛ (-5).

Всего в больницах с коронавирусом 1 724 человека и 731 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 38 640 человек. Выздоровели всего 34 665, умерло 1 927 человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Новые случаи

Барнаул — 49,

Бийск — 15,

Рубцовск — 12,

Заринск — 6,

Славгород , Краснощековский , Новичихинский , Поспелихинский , Ребрихинский районы — по 5 заболевших,

Краснощековский Новичихинский Поспелихинский Ребрихинский районы — по 5 заболевших, Алейск , Новоалтайск , Алтайский , Волчихинский , Каменский , Рубцовский районы — по 4 заболевших,

Новоалтайск Алтайский Волчихинский Каменский Рубцовский районы — по 4 заболевших, Змеиногорский , Локтевский , Мамонтовский , Михайловский , Первомайский , Родинский , Усть-Калманский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Локтевский Мамонтовский Михайловский Первомайский Родинский Усть-Калманский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Алейский , Баевский , Бийский , Заринский , Кулундинский , Тальменский , Угловский , Чарышский районы — по 2 заболевших,

Баевский Бийский Заринский Кулундинский Тальменский Угловский Чарышский районы — по 2 заболевших, Благовещенский , Завьяловский , Зональный , Калманский , Ключевский , Косихинский , Красногорский , Немецкий национальный , Павловский , Топчихинский , Третьяковский , Троицкий , Усть-Пристаньский , Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 29 января 10 331 (+662 за сутки) человек получили первую прививку и 1 423 (+64) уже полностью привиты.