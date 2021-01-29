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Количество смертей и тяжелых ковидных больных в Алтайском крае не снижается

За сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусом, 184 человека закрыли больничные, 14 пациентов скончалось, сообщили 29 января в опрештабе края.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online

Прирост новых случаев медленно, но снижается, количество летальных исходов держится на уровне 13−16 человек в день.

Число тяжелых больных за сутки выросло: в госпиталях 370 человек в тяжелом состоянии (+6), из них 103 на ИВЛ (-5).

Всего в больницах с коронавирусом 1 724 человека и 731 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 38 640 человек. Выздоровели всего 34 665, умерло 1 927 человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Новые случаи

  • Барнаул — 49,
  • Бийск — 15,
  • Рубцовск — 12,
  • Заринск — 6,
  • Славгород, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Новоалтайск, Алтайский, Волчихинский, Каменский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
  • Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Родинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Бийский, Заринский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Чарышский районы — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристаньский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 29 января 10 331 (+662 за сутки) человек получили первую прививку и 1 423 (+64) уже полностью привиты.

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