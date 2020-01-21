Опять метель: количество снега на Алтае побило рекорды за всю историю наблюдений

В период с 17 по 19 января на нескольких метеостанциях в Алтайском крае количество осадков в полтора-два раза побило рекорды за всю историю наблюдений. Об этом altapress.ru рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС. К концу недели синоптики прогнозируют возвращение метелей в регион.

17 января рекорд был побит на четырех метеостанциях края, 18 января — на десяти, а 19 января — на шести.

Новые рекордные значения появились в Змеиногорске — 22 мм за сутки (16 мм в 1973 году — здесь и далее в скобках прежний рекорд, прим. ред.), Рубцовске — 10 мм (4 мм в 1973 году), селе Троицком — 14 мм (7,2 мм в 2009 году) и других населенных пунктах.

Высота снежного покрова в регионе в среднем превысила норму в полтора-два раза. А в отдельных точках — в три раза. Например, в Змеиногорске — 106 см.

Самые сильные порывы ветра наблюдались 17 января и в ночь на 18 января — 25−27 м/с.

Средняя температура воздуха в Алтайском края в прошедшие несколько дней была выше нормы на 4−6 градусов.

К концу недели в Алтайском гидрометцентре прогнозируют очередные метели, а в южных районах региона — оттепели. Из-за этого на дорогах, возможен, гололед, в городах — сход снега с крыш.

Синоптики просят водителей и пешеходов быть внимательными.