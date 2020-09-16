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Жизнь

Количество умерших пациентов с коронавирусом на Алтае перевалило за 400

За сутки в Алтайском крае в коронавирусных госпиталях скончалось 7 пациентов, сообщили 16 сентября в оперативном штабе. За день выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

В Барнауле — 30, Бийске — 9, Хабарском районе — 3, Новоалтайске, Первомайском, Благовещенском, Троицком, Шелаболихинском районах — по 2 заболевших, в Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Петропавловском, Солтонском и Тюменцевском районах — по одному заболевшему.

Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось — 137 и 52 соответственно.

За прошедшие сутки умерло 7 пациентов, всего с начала пандемии скончался 401 человек.

Общее число заболевших составляет 12 716 человек, выздоровело 11 387 человек.

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