Количество умерших пациентов с коронавирусом на Алтае перевалило за 400

В Барнауле — 30, Бийске — 9, Хабарском районе — 3, Новоалтайске, Первомайском, Благовещенском, Троицком, Шелаболихинском районах — по 2 заболевших, в Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Петропавловском, Солтонском и Тюменцевском районах — по одному заболевшему.
Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось — 137 и 52 соответственно.
За прошедшие сутки умерло 7 пациентов, всего с начала пандемии скончался 401 человек.
Общее число заболевших составляет 12 716 человек, выздоровело 11 387 человек.