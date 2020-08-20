+81. Количество умерших с COVID-19 в Алтайском крае близится к 300

Новые случаи заражения выявили в Барнауле — 41, Новоалтайске — 10, Рубцовске — 6, Первомайском районе — 5, Бийске — 4, в Заринске и Троицком районе — по три заболевших, в Славгороде, Яровом и Угловском районе — по 2 заболевших, Егорьевский, Кулундинский, Рубцовский районы — по 1 заболевшему.
Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заболело 10,9 тысяч человек, 9,3 тысячи выздоровело. Пока в тяжелом состоянии в больницах находится 111 человек, 30 -- на аппаратах ИВЛ.
Всего скончалось 292 человека.