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Жизнь

+81. Количество умерших с COVID-19 в Алтайском крае близится к 300

В Алтайском крае за сутки 81 человек заразился коронавирусом, сообщили 20 августа в оперативном штабе. За 24 часа умерло пять человек с диагностированным COVID-19.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Новые случаи заражения выявили в Барнауле — 41, Новоалтайске — 10, Рубцовске — 6, Первомайском районе — 5, Бийске — 4, в Заринске и Троицком районе — по три заболевших, в Славгороде, Яровом и Угловском районе — по 2 заболевших, Егорьевский, Кулундинский, Рубцовский районы — по 1 заболевшему.

Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заболело 10,9 тысяч человек, 9,3 тысячи выздоровело. Пока в тяжелом состоянии в больницах находится 111 человек, 30 -- на аппаратах ИВЛ.

Всего скончалось 292 человека.

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