Количество умерших в алтайских ковид-госпиталях достигло 444 человек

В Барнауле за сутки заболело 36 человек, в Заринске — 10, в Яровом — 7, в Новоалтайске — 4, в Заринском и Первомайском районах — по 3 заболевших, в Бийск, Крутихинском, Павловском районах — по 2 заболевших, в Славгород, Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Быстроистокском, Залесовском, Каменском, Кулундинском, Михайловском и Родинском районах — по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии находятся 145 человек, 71 на аппаратах ИВЛ.
Всего с начала пандемии скончалось 444 человека с подтвержденным COVID-19 (+7 за сутки).
Общее число заболевших в крае составляет 13 217 человек, всего выздоровело 11 801 человек (+51 пациент за сутки).