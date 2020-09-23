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Жизнь

Количество умерших в алтайских ковид-госпиталях достигло 444 человек

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на 79 человек. 7 пациентов умерли, сообщили 23 сентября в оперативном штабе.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

В Барнауле за сутки заболело 36 человек, в Заринске — 10, в Яровом — 7, в Новоалтайске — 4, в Заринском и Первомайском районах — по 3 заболевших, в Бийск, Крутихинском, Павловском районах — по 2 заболевших, в Славгород, Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Быстроистокском, Залесовском, Каменском, Кулундинском, Михайловском и Родинском районах — по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 145 человек, 71 на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии скончалось 444 человека с подтвержденным COVID-19 (+7 за сутки).

Общее число заболевших в крае составляет 13 217 человек, всего выздоровело 11 801 человек (+51 пациент за сутки).

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