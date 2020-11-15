+238. Количество заболевших COVID-19 за сутки на Алтае почти в полтора раза выше тех, кто выздоровел

Из 238 выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 57,
- Бийск — 21,
- Рубцовск — 20,
- Заринск — 9,
- Новоалтайск, Благовещенский, Павловский район — по 7 заболевших,
- Тальменский район — 6,
- Белокуриха, Кулундинский район — по 5 заболевших,
- Егорьевский, Залесовский, Локтевский, Михайловский, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Славгород, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Первомайский, Смоленский, Третьяковский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Чарышский районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Новичихинский, Панкрушихинский, Суетский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы- по1 заболевшему.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 22683 человека, в т.ч. 1646 детей, выздоровели всего 19080 (+150) человек.
За весь период умерло 963 (+9) человека (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 471 (+5) человек; иные причины смерти — 488 (+4) человек; на экспертизе — 4 человека.
Сколько осталось коек
По состоянию на 15 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2626 человек. Кроме этого, 1977 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 4 человека находятся там по другим обстоятельствам.
Количество тяжелобольных — 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 175.
Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ — 503. Резервных коек: 5903 — 2626 — 1977 — 4 = 1296.