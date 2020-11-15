+238. Количество заболевших COVID-19 за сутки на Алтае почти в полтора раза выше тех, кто выздоровел

Свежую статистику по коронавирусу обнародовал оперативный штаб региона. По данным на 15 ноября, в крае выявлено 238 новых случаев COVID-19. При этом выздоровело 150 пациентов.

Из 238 выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 57,

Бийск — 21,

Рубцовск — 20,

Заринск — 9,

Новоалтайск , Благовещенский , Павловский район — по 7 заболевших,

Благовещенский Павловский район — по 7 заболевших, Тальменский район — 6,

Белокуриха , Кулундинский район — по 5 заболевших,

Кулундинский район — по 5 заболевших, Егорьевский , Залесовский , Локтевский , Михайловский , Рубцовский , Троицкий , Шипуновский районы — по 4 заболевших,

Залесовский Локтевский Михайловский Рубцовский Троицкий Шипуновский районы — по 4 заболевших, Славгород , Бурлинский , Змеиногорский , Зональный , Калманский , Ключевской , Кытмановский , Первомайский , Смоленский , Третьяковский , Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,

Бурлинский Змеиногорский Зональный Калманский Ключевской Кытмановский Первомайский Смоленский Третьяковский Усть-Калманский районы — по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский , Волчихинский , Каменский , Косихинский , Краснощековский , Курьинский , Немецкий национальный , Петропавловский , Поспелихинский , Советский , Солонешенский , Топчихинский , Чарышский районы — по 2 заболевших,

Волчихинский Каменский Косихинский Краснощековский Курьинский Немецкий национальный Петропавловский Поспелихинский Советский Солонешенский Топчихинский Чарышский районы — по 2 заболевших, Алтайский , Новичихинский , Панкрушихинский , Суетский , Тогульский , Угловский , Шелаболихинский районы- по1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 22683 человека, в т.ч. 1646 детей, выздоровели всего 19080 (+150) человек.

За весь период умерло 963 (+9) человека (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 471 (+5) человек; иные причины смерти — 488 (+4) человек; на экспертизе — 4 человека.

Аптека. Коронавирус. соцсети.

Сколько осталось коек

По состоянию на 15 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2626 человек. Кроме этого, 1977 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 4 человека находятся там по другим обстоятельствам.



Количество тяжелобольных — 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 175.

Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ — 503. Резервных коек: 5903 — 2626 — 1977 — 4 = 1296.