Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 апреля 14°C
Коронавирус

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось до 72 человек

За сутки в Алтайском крае выявили еще 9 случае заражения COVID-19. География распространения вируса также раширилась.

Анализы. Коронавирус.
Анализы. Коронавирус.
CC0

Шестеро инфицированных ранее контактировали с заболевшими, у троих диагностированы пневмония и ОРВИ.

Таким образом к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших в 14 муниципальных образованиях.

География распространения

  • г. Барнаул — 45 человек
  • г. Бийск — 1 челевек
  • г. Рубцовск — 1;
  • г. Заринск — 1;
  • г. Новоалтайск — 1;
  • г. Камень-на-Оби — 3;
  • г. Змеиногорск — 1;
  • г. Горняк — 2;
  • Рубцовский район (Веселоярск — 4);
  • Павловский район — 5 чел. (с. Павловск — 2, пос. Комсомольский — 2, пос. Шахи — 1);
  • Первомайский район (с. Логовское) — 2;
  • Поспелихинский район (с. Николаевка — 1);
  • с. Крутиха — 3;
  • Советский район (с. Советское — 2).

Больные госпитализированы и находятся на лечении в 5 и 11 горбольницах Барнаула, а также в инфекционном госпитале КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, двое находятся на аппарате ИВЛ.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек. Под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось 265). Снято меднаблюдение с 5829 человек. Из больниц выписали 4 человека.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость