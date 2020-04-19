Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось до 72 человек

За сутки в Алтайском крае выявили еще 9 случае заражения COVID-19. География распространения вируса также раширилась.

Шестеро инфицированных ранее контактировали с заболевшими, у троих диагностированы пневмония и ОРВИ.

Таким образом к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших в 14 муниципальных образованиях.

География распространения г. Барнаул — 45 человек

г. Бийск — 1 челевек

г. Рубцовск — 1;

г. Заринск — 1;

г. Новоалтайск — 1;

г. Камень-на-Оби — 3;

г. Змеиногорск — 1;

г. Горняк — 2;

Рубцовский район ( Веселоярск — 4);

Веселоярск — 4); Павловский район — 5 чел. ( с. Павловск — 2 , пос. Комсомольский — 2 , пос. Шахи — 1);

с. Павловск — 2 пос. Комсомольский — 2 пос. Шахи — 1); Первомайский район ( с. Логовское) — 2;

с. Логовское) — 2; Поспелихинский район ( с. Николаевка — 1);

с. Николаевка — 1); с. Крутиха — 3;

Советский район ( с. Советское — 2).

Больные госпитализированы и находятся на лечении в 5 и 11 горбольницах Барнаула, а также в инфекционном госпитале КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, двое находятся на аппарате ИВЛ.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек. Под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось 265). Снято меднаблюдение с 5829 человек. Из больниц выписали 4 человека.