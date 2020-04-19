Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось до 72 человек

Шестеро инфицированных ранее контактировали с заболевшими, у троих диагностированы пневмония и ОРВИ.
Таким образом к 19 апреля в регионе выявлено 72 заболевших в 14 муниципальных образованиях.
География распространения
- г. Барнаул — 45 человек
- г. Бийск — 1 челевек
- г. Рубцовск — 1;
- г. Заринск — 1;
- г. Новоалтайск — 1;
- г. Камень-на-Оби — 3;
- г. Змеиногорск — 1;
- г. Горняк — 2;
- Рубцовский район (Веселоярск — 4);
- Павловский район — 5 чел. (с. Павловск — 2, пос. Комсомольский — 2, пос. Шахи — 1);
- Первомайский район (с. Логовское) — 2;
- Поспелихинский район (с. Николаевка — 1);
- с. Крутиха — 3;
- Советский район (с. Советское — 2).
Больные госпитализированы и находятся на лечении в 5 и 11 горбольницах Барнаула, а также в инфекционном госпитале КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».
Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, двое находятся на аппарате ИВЛ.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек. Под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось 265). Снято меднаблюдение с 5829 человек. Из больниц выписали 4 человека.