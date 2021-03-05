Коллапс заказывали? Гордый и непреклонный кот на два часа задержал скоростной поезд

Кот забрался на крышу первого вагона скоростного поезда, который должен был отправиться в Манчестер.

Кот никак не хотел слезать, и пассажирам пришлось пересесть на запасной поезд.

Железнодорожники около 2,5 часов ждали, пока котяра покинет крышу вагона. Но кот спустился лишь тогда, когда рядом с поездом поставили мусорный контейнер, на который ему было удобно спрыгнуть, пишет «Росбалт».

Если бы поезд отправился с котом на крыше, тот скорее всего погиб бы — скоростной состав развивает скорость до 200 км/ч. Но победила гуманность.