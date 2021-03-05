Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Коллапс заказывали? Гордый и непреклонный кот на два часа задержал скоростной поезд

В Лондоне кот едва не устроил транспортный коллапс, сообщает «МК».

Злой кот.
Злой кот.
risovach.ru.

Кот забрался на крышу первого вагона скоростного поезда, который должен был отправиться в Манчестер.

Кот никак не хотел слезать, и пассажирам пришлось пересесть на запасной поезд.

Железнодорожники около 2,5 часов ждали, пока котяра покинет крышу вагона. Но кот спустился лишь тогда, когда рядом с поездом поставили мусорный контейнер, на который ему было удобно спрыгнуть, пишет «Росбалт».

Если бы поезд отправился с котом на крыше, тот скорее всего погиб бы — скоростной состав развивает скорость до 200 км/ч. Но победила гуманность.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость