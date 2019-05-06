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Жизнь

Коллекторы попросили депутатов дать им номера телефонов россиян

Коллекторы хотят получить доступ к номерам телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Разговор по телефону, коллектор.
Разговор по телефону, коллектор.
СС0

Соответствующее предложение «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» уже отправила в Госдуму РФ.

Таким образом коллекторы хотят решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах.

«Практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил «Известиям» президент организации Эльман Мехтиев.

Он подчеркнул, что сейчас коллекторы не имеют права проверять телефонные номера из реестра.

Опрошенные эксперты отметили, что доступ коллекторов к базе контактов повлечет за собой риски защиты персональных данных, поэтому верификацию лучше доверить самим банкам на этапе выдачи кредита, пишет ura.ru.

Между тем предложенная мера может и не решить проблему: полностью достоверной базы мобильных нет даже у операторов, а чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, необязательно указывать свой номер.

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