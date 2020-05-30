Колобок на гироскутере. В честь Дня защиты детей поиграйте с ними в «ТехноСказки»

Представители российского цифрового бизнеса совместно с детскими писателями и актерами таких театров, как Московский театр на Перовской, «Содружество театров Таганки», «Наш дом», Московский театр мюзикла и т.д., запустили проект «ТехноСказки» . Он приурочен к Дню защиты детей.

Это специальный продвинутый онлайн-портал, где представлены в новом технологическом виде такие произведения, как «Царевна-лягушка», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Гадкий утенок», «Айболит», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Золушка» и «Царевна Несмеяна».

Удивительного происходит в этом проекте много. Айболит управляет беспилотным автомобилем. Колобок катается на гироскутере. Гадкий утенок воспользуется умным зеркалом, а теремок превратится в соседский чат.

Еще смешнее ведет себя Царевна-лягушка, она будет чатиться в Инстаграм и отмечать день рождения с австралийскими родственниками по видеосвязи.

Козлята спасутся от коварного волка, записавшего голос мамы-козы на диктофон, с помощью колокольчика со встроенной красной кнопкой с GPS-маячком.

В общем, этот проект стоит запустить на вашем планшете и посмотреть вместе с детьми. Одно из немногих домашних развлечений в реждиме самоизоляции.