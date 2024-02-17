Колония «Полярный волк»: что известно о месте, где умер Навальный*

Что за тюрьма «Полярный волк»
Исправительная колония №3 «Полярный волк» которую образовали в 1961 году, расположена в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Она считается одной из самых северных и отдаленных колоний в России.
В настоящее время в тюрьме находятся около 700 заключенных. Хотя рассчитана она на 1020 мест.
В 1964 году на территории построили медицинскую часть, котельную, баню, прачечную, общежития, центральный КПП, а также первые жилые корпуса для осужденных.
В 2002 году в колонии создали участок для осужденных общего режима. В 2006 году — открыли участки строгого режима и колонии-поселения.
Обычно сроки заключенных длительные — не менее 20 лет. Самым известным отсидевшем в "Полярном волке" считается совладелец ЮКОСа Платон Лебедев. Он находился в этой колонии в 2005–2006 годах.
Что делают заключенные в колонии
«Полярный волк» перевоспитывает осужденных трудом. Здесь заключенные строят, шьют и делают сувениры из оленьих шкур.
Сам Алексей Навальный* рассказывал, что подъем происходил в 6:00, отбой — в 22:00. Внутри камеры находился стол, тумба, вешалка, кровать и бак с водой.
Также многие трудятся на птицеферме, а также в деревообрабатывающем цеху. В 1999 году на территории колонии осужденные построили православную церковь Сергея Радонежского.
Как проходят встречи с родными
Статус «колония особого режима» говорит за себя.
Осужденные общаются с родными по минимуму. За год два коротких и одно длительное свидание, одна посылка в год, одна прогулка в день во дворе площадью 5 на 20 метров. Встречи с адвокатами также трудны.
Сбежать из «Полярного волка» практически невозможно, ведь за воротами начинается непроходимая тундра, где выжить очень трудно.
Проверки по причине смерти Навального*
На данный момент в колонии ожидают проверку. По причине смерти Навального* ФСИН направляет туда комиссию.
Также СК Ямало-Ненецкого АО уже начал проверку.
* - признан экстремистом и террористом.
Ранее стало известно, что от политика не приходило жалоб на условия содержания в колонии.
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