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Жизнь

Колонна байкеров проедет по улицам Барнаула

3 мая в Барнауле открывают мотосезон. В связи с эти байкеры в 16:00 колонной проедут по улицам краевой столицы.

Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года.
Барнаульские байкеры открыли мотосезон. 29 апреля 2018 года.
Ирина Пергаева

Байкеры стартуют от торгового центра Galaxy по пр. Строителей на Павловский тракт, доедут до ТРЦ «Арена», затем — на ул. Власихинская, на шоссе Ленточный бор, Змеиногорский тракт, пр. Красноармейский, вернутся на пр. Строителей, оттуда — на пр. Калинина и обратно — пр. Строителей и пр. Красноармейский. Путь завершится у «Байк-бара», сообщает «Алтайская правда».

По словам организаторов, со стороны ГИБДД выделят мотопатруль.

Напомним, в прошлом году мотосезон открывали 29 апреля. Тогда 300 байков проехали от Нового моста до парка Алексея Смертина

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