Колонна байкеров проедет по улицам Барнаула

3 мая в Барнауле открывают мотосезон. В связи с эти байкеры в 16:00 колонной проедут по улицам краевой столицы.

Байкеры стартуют от торгового центра Galaxy по пр. Строителей на Павловский тракт, доедут до ТРЦ «Арена», затем — на ул. Власихинская, на шоссе Ленточный бор, Змеиногорский тракт, пр. Красноармейский, вернутся на пр. Строителей, оттуда — на пр. Калинина и обратно — пр. Строителей и пр. Красноармейский. Путь завершится у «Байк-бара», сообщает «Алтайская правда».

По словам организаторов, со стороны ГИБДД выделят мотопатруль.

Напомним, в прошлом году мотосезон открывали 29 апреля. Тогда 300 байков проехали от Нового моста до парка Алексея Смертина