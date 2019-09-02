«Колонны КамАЗов вывозят лес»: жители Алтайского края бьют тревогу из-за вырубки бора

Жители сел в Косихинском районе Алтайского края забили в соцсетях тревогу по поводу вырубки леса. По словам жителей, сосны вывозят колоннами КамАЗов.

Пост с фотографиями опубликовали в группе Barnaul22. Местные жители не знаю, что предпринять, чтобы остановить, по их мнению, тотальную вырубку соснового бора.

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«Село Плотниковотам колонны Камазов вывозят весь лесмноголетние сосны вырубают беспощадно! Лес весь поределочень большие проплешины. Местные жители в ужасе от тогокак вырубают лес», — поделилась участница сообщества.

Также жители сообщили, что похожая ситуация и в Полковниково, а также в поселке Новые Зори в Павловском районе.

Один из подписчиков отметил, что на фото гнилые стволы, следовательно вырубка производилась в санитарных целях.