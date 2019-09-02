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Жизнь

«Колонны КамАЗов вывозят лес»: жители Алтайского края бьют тревогу из-за вырубки бора

Жители сел в Косихинском районе Алтайского края забили в соцсетях тревогу по поводу вырубки леса. По словам жителей, сосны вывозят колоннами КамАЗов.

Срубленные сосны в Косихинском районе.
Срубленные сосны в Косихинском районе.
Barnaul22

Пост с фотографиями опубликовали в группе Barnaul22. Местные жители не знаю, что предпринять, чтобы остановить, по их мнению, тотальную вырубку соснового бора.



«Село Плотниково, там колонны Камазов вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно! Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, как вырубают лес», — поделилась участница сообщества.

Также жители сообщили, что похожая ситуация и в Полковниково, а также в поселке Новые Зори в Павловском районе.

Один из подписчиков отметил, что на фото гнилые стволы, следовательно вырубка производилась в санитарных целях.

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