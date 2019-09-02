«Колонны КамАЗов вывозят лес»: жители Алтайского края бьют тревогу из-за вырубки бора

Пост с фотографиями опубликовали в группе Barnaul22. Местные жители не знаю, что предпринять, чтобы остановить, по их мнению, тотальную вырубку соснового бора.
«Село Плотниково, там колонны Камазов вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно! Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, как вырубают лес», — поделилась участница сообщества.
Также жители сообщили, что похожая ситуация и в Полковниково, а также в поселке Новые Зори в Павловском районе.
Один из подписчиков отметил, что на фото гнилые стволы, следовательно вырубка производилась в санитарных целях.