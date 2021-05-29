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Жизнь

Кольцеобразное солнечное затмение можно будет посмотреть в июне

Россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов — Якутии будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

«Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко», — рассказал ученый.

По его словам, при такой затененности Солнца на Земле никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14.27 мск.

Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

«Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», — рассказал Угольников.

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