Команда барнаульских педагогов поедет на телеигру «Сто к одному»

Команда инициативных педагогов гимназии № 131 Барнаула примет участие в телеигре «Сто к одному» в преддверии Дня учителя, рассказали в горадминистрации.

Учителя из гимназии №131 Барнаула собрались на "Сто к одному".

3 октября команда «Педагоги Алтая» улетит в Москву на съемки. В составе учителя начальных классов Елена Гладышева и Татьяна Белова, учитель биологии Анна Фельк, учитель русского языка и литературы Виктория Часовских.

Артем Семернинов, учитель французского языка и директор гимназии, возглавит команду.

«Принимая участие в интеллектуальном шоу, барнаульские учителя стремятся достойно представить свой родной край, а также напомнить зрителям передачи о том, что современный учитель — это творческая и всесторонне развитая личность, которая не боится пробовать что-то новое и интересное», — говорят в комитете по образованию города Барнаула.

«Сто к одному» — командная телеигра, которая транслируется на российском телевидении с 1995 года. С 1998 года выходит на телеканале «Россия-1».

Бессменный ведущий программы — Александр Гуревич.